La Honda Transalp 750 est-elle une Africa Twin pour les modestes ?

A vous en faire apprécier le trail. C’est la réflexion que l’on peut légitimement se faire en descendant de cette Transalp 750 modèle 2025 à la fin de la journée. Accessible physiquement, permettant une conduite décontractée et même décomplexée si on le souhaite, elle ne pousse nullement au crime tant elle est exploitable et agréable dans les deux premiers tiers de son compte tours. Une zone de confort où elle consomme peu, relance bien et offre de bonnes sensations de vitesse tout en protégeant plus que correctement. Comme pour explorer à son guidon, assis sur la confortable selle ou debout sur ses repose pieds, il faut aller chercher plus loin, plus haut, plus fort le tempérament de la moto et ce qu’elle permet de manière insoupçonnée lorsque l’on s’aventure au-delà des 7 000 tr/min, profitant d’une poussée franche et démonstrative et d’un comportement routier (voire hors routier) toujours serein. Idem lorsque l’on enchaîne les kilomètres de petites routes diverses et même avariées, ce que permettent avec aisance ses « nouvelles » suspensions et une monte pneumatique Metzeler orientée bitume plus que chemin gras (Karoo Street).

Dans les faits, cette Transalp 750 se rapproche à raison d’une Africa Twin originelle plus que d’une Transalp, constituant un chaînon manquant entre les deux modèles. Facturé 10 699 € à ce jour pour la version standard, elle profite d’une électronique simple à exploiter et permissive, bien calibrée et laissant la main au besoin. Affichant une modernité nécessaire tout en conservant l’esprit comme l’efficacité des voyageuses du quotidien ou du weekend, la Transalp 750 semble davantage orientés vers le trail potentiellement aventureux que vers la Transalp d’origine, bien plus civilisée, plus modérée et bien moins expressive souvenez vous.

« Qui aurait pensé qu’une Transalp puisse être amusante ? », nous disait l’un des ouvreurs lors de notre essai. Pourtant c’est bel et bien le cas, avec l’art et la manière. Nouveau chantre de la versatilité, la Transalp 750 représente un équilibre bienvenu dans une catégorie fort disputée où son tarif demeure un atout précieux. Avec ses évolution actuelles, les V-Strom 800, Voge 900 DX et Aprilia Tuareg 660 viennent de trouver une rude concurrente, qui renforce son attractivité et ses compétences. Quant au modèle de 2023, li ne démérite pas et ne doit pas absolument être changé, disons simplement que le 2025 est plus mature.