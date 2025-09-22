Courte, tournant aisément en ville en profitant d’un rayon de braquage satisfaisant et prompt à laisser faire demi-tour sans effort sur une route de campagne, la 600 du jour impose certes une posture courbée à son pilote, renforçant les appuis sur le train avant, mais elle demeure confortable pour les poignets et sur plus ou moins long trajet, notamment du fait de sa suspension de bonne qualité et surtout réglable. Sport, certes, son ergonomie est adaptée à tous les physiques et surtout tous les âges, tandis que l’on apprécie sa prestation et sa prestance.

Loin d’être un sous-produit d’une grande marque chinoise, elle est une bonne moto d’une marque en plein devenir, prompte à répondre à de nombreux besoins, que l’on parle de motorisation ou de type de moto. Bien conçue, cette SRK 600 RS ne tombe ni dans les écueils (poids, côté kitch et électronique manquant de finesse), ni dans les clichés de la moto chinoise, tandis que son niveau de finition est très correct, tout comme son niveau d’équipement. Stable à plus haute vitesse, maniable, elle bénéficie d’une impression de poids réduit, tandis que ses réactions moteur sont à la hauteur des attentes d’un large public. Ses proportions entre les jambes sont bonnes et pour tout dire agréables. On apprécie son comportement, sa présence autant que sa prestation, aussi juste que son prix.

Certes, elle n’est pas parfaite, mais elle est cohérente au regard de son tarif et de ses performances. Reste à composer avec un intervalle d’entretien volontairement rapproché, à contrebalancer par un moindre coût, tandis que l’on pourrait presque reprocher à son freinage sa qualité, à même d’encourager à tester une monte pneumatique plus sportive. Bien que très correctes niveau grip, les CST semblent faire intervenir plus longuement les assistances, alors que l’on profite une fois encore d’une électronique bien calibrée et performante renforçant l’agrément autant que la sécurité.

Enfin, cette mécanique souple et coupleuse invite à enrouler tout en permettant de se faire plaisir une fois dans les tours, le tout sans vider le porte-monnaie, une nouvelle fois. En effet, la consommation parvient à être contenue aux alentours de 5 l/100 km et peut venir tutoyer les 6 l/100 km lorsque l'on commence à exploiter les hauts régimes, plus expressifs.

