La QJ Motor SRK 600 RS est-elle le bon équilibre pour une sportive de tous les jours ?
3. L'avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 600 RS
Courte, tournant aisément en ville en profitant d’un rayon de braquage satisfaisant et prompt à laisser faire demi-tour sans effort sur une route de campagne, la 600 du jour impose certes une posture courbée à son pilote, renforçant les appuis sur le train avant, mais elle demeure confortable pour les poignets et sur plus ou moins long trajet, notamment du fait de sa suspension de bonne qualité et surtout réglable. Sport, certes, son ergonomie est adaptée à tous les physiques et surtout tous les âges, tandis que l’on apprécie sa prestation et sa prestance.
Loin d’être un sous-produit d’une grande marque chinoise, elle est une bonne moto d’une marque en plein devenir, prompte à répondre à de nombreux besoins, que l’on parle de motorisation ou de type de moto. Bien conçue, cette SRK 600 RS ne tombe ni dans les écueils (poids, côté kitch et électronique manquant de finesse), ni dans les clichés de la moto chinoise, tandis que son niveau de finition est très correct, tout comme son niveau d’équipement. Stable à plus haute vitesse, maniable, elle bénéficie d’une impression de poids réduit, tandis que ses réactions moteur sont à la hauteur des attentes d’un large public. Ses proportions entre les jambes sont bonnes et pour tout dire agréables. On apprécie son comportement, sa présence autant que sa prestation, aussi juste que son prix.
Certes, elle n’est pas parfaite, mais elle est cohérente au regard de son tarif et de ses performances. Reste à composer avec un intervalle d’entretien volontairement rapproché, à contrebalancer par un moindre coût, tandis que l’on pourrait presque reprocher à son freinage sa qualité, à même d’encourager à tester une monte pneumatique plus sportive. Bien que très correctes niveau grip, les CST semblent faire intervenir plus longuement les assistances, alors que l’on profite une fois encore d’une électronique bien calibrée et performante renforçant l’agrément autant que la sécurité.
Enfin, cette mécanique souple et coupleuse invite à enrouler tout en permettant de se faire plaisir une fois dans les tours, le tout sans vider le porte-monnaie, une nouvelle fois. En effet, la consommation parvient à être contenue aux alentours de 5 l/100 km et peut venir tutoyer les 6 l/100 km lorsque l'on commence à exploiter les hauts régimes, plus expressifs.
Caradisiac a aimé
Une sportive simple
Le moteur suffisamment expressif
Une moto efficace
Un tarif placé
Caradisiac n'a pas aimé
La bulle peu efficace
L'adéquation pneus/électronique
La révision tous les 6 000 km
|QJ Motor SRK 600 RS
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la QJ Motor SRK 600 RS
Moteur
Modèle 2025
|Type
|Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|554 cm3 (70,5 x 71 mm)
|Puissance
|56 ch (41,2 kW) à 8.250 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 6.500 tours/minute
|Couple
|54 Nm à 5.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide
|Alimentation
|Injection électronique de carburant
|Modes de conduite
|Standard, Sport
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
Partie cycle
|Cadre
|Treillis en tubes d'acier haute résistance
|Longueur
|2.090 mm
|Largeur
|770 mm
|Empattement
|1.420 mm
|Garde au sol
|140 mm
|Hauteur de selle
|770 mm
|Poids
|194 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche télescopique inversée Marzocchi, réglable. Débattement NC
|Suspension arrière
|Bras oscillant asymétrique, mono-amortisseur hydraulique Marzocchi. Débattement NC
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS
|Roues
|Jantes alliage à 7 branches, 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 CST
|Pneu arrière
|160/60 ZR17 CST
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT 5 pouces avec connectivité Bluetooth
|Prise
|Ports USB A et USB C
|Application mobile
|-
Contenances
|Réservoir
|16,5 litres
|Coloris
|Rouge
