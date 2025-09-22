Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Qj Motor

Essai

La QJ Motor SRK 600 RS est-elle le bon équilibre pour une sportive de tous les jours ?

Benoit Lafontaine

3. L'avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 600 RS

 

La QJ Motor SRK 600 RS est-elle le bon équilibre pour une sportive de tous les jours ?

Courte, tournant aisément en ville en profitant d’un rayon de braquage satisfaisant et prompt à laisser faire demi-tour sans effort sur une route de campagne, la 600 du jour impose certes une posture courbée à son pilote, renforçant les appuis sur le train avant, mais elle demeure confortable pour les poignets et sur plus ou moins long trajet, notamment du fait de sa suspension de bonne qualité et surtout réglable. Sport, certes, son ergonomie est adaptée à tous les physiques et surtout tous les âges, tandis que l’on apprécie sa prestation et sa prestance.

Loin d’être un sous-produit d’une grande marque chinoise, elle est une bonne moto d’une marque en plein devenir, prompte à répondre à de nombreux besoins, que l’on parle de motorisation ou de type de moto. Bien conçue, cette SRK 600 RS ne tombe ni dans les écueils (poids, côté kitch et électronique manquant de finesse), ni dans les clichés de la moto chinoise, tandis que son niveau de finition est très correct, tout comme son niveau d’équipement. Stable à plus haute vitesse, maniable, elle bénéficie d’une impression de poids réduit, tandis que ses réactions moteur sont à la hauteur des attentes d’un large public. Ses proportions entre les jambes sont bonnes et pour tout dire agréables. On apprécie son comportement, sa présence autant que sa prestation, aussi juste que son prix.

Certes, elle n’est pas parfaite, mais elle est cohérente au regard de son tarif et de ses performances. Reste à composer avec un intervalle d’entretien volontairement rapproché, à contrebalancer par un moindre coût, tandis que l’on pourrait presque reprocher à son freinage sa qualité, à même d’encourager à tester une monte pneumatique plus sportive. Bien que très correctes niveau grip, les CST semblent faire intervenir plus longuement les assistances, alors que l’on profite une fois encore d’une électronique bien calibrée et performante renforçant l’agrément autant que la sécurité.

Enfin, cette mécanique souple et coupleuse invite à enrouler tout en permettant de se faire plaisir une fois dans les tours, le tout sans vider le porte-monnaie, une nouvelle fois. En effet, la consommation parvient à être contenue aux alentours de 5 l/100 km et peut venir tutoyer les 6 l/100 km lorsque l'on commence à exploiter les hauts régimes, plus expressifs.

Caradisiac a aimé

  • Une sportive simple

  • Le moteur suffisamment expressif

  • Une moto efficace

  • Un tarif placé

Caradisiac n'a pas aimé

  • La bulle peu efficace

  • L'adéquation pneus/électronique

  • La révision tous les 6 000 km

QJ Motor SRK 600 RS
Look
  • 6.5
Design
Qualité de finition/montage
  • 7
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la QJ Motor SRK 600 RS

Moteur

Modèle 2025
Type Bicylindre en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 554 cm3 (70,5 x 71 mm)
Puissance 56 ch (41,2 kW) à 8.250 tours/minute // A2 : 47,6 ch (35 kW) à 6.500 tours/minute
Couple 54 Nm à 5.500 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant
Modes de conduite Standard, Sport

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Treillis en tubes d'acier haute résistance
Longueur 2.090 mm
Largeur 770 mm
Empattement 1.420 mm
Garde au sol 140 mm
Hauteur de selle 770 mm
Poids 194 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche télescopique inversée Marzocchi, réglable. Débattement NC
Suspension arrière Bras oscillant asymétrique, mono-amortisseur hydraulique Marzocchi. Débattement NC
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS
Frein arrière Simple disque de 260 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons, ABS
Roues Jantes alliage à 7 branches, 17 pouces
Pneu avant 120/70 ZR17 CST
Pneu arrière 160/60 ZR17 CST

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 3 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT 5 pouces avec connectivité Bluetooth
Prise Ports USB A et USB C
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 16,5 litres
Coloris Rouge
