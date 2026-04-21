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Yamaha Yzf R7

Essai

Yamaha R7 2026 : R comme plus Radicale

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur la Yamaha R7 2026

 

Yamaha R7 2026 : R comme plus Radicale

Que voici une moto réussie esthétiquement et très tranchée en matière de choix. Pour une sportive de moyenne cylindrée, elle est presque plus radicale dans ses réglages d’origine que dans sa position de conduite. Jouant sur les sensations de sa partie cycle vive et précise, elle renforce volontiers le retour d’informations quitte à perturber sommairement le message, notamment pour les débutants, qui n’en demandent certainement pas tant. Pourtant, elle sait se montrer d’une efficacité redoutable et met en avant aussi bien la qualité de sa fabrication que celle de sa conception. Finalement plus sportive qu’elle ne l’était, tout en se voulant plus accessible, elle tranche aussi bien sur route que sur piste en devenant à notre sens une nouvelle référence de la catégorie. Au prix de concessions, certes, notamment en matière de confort, elle permet de se pencher sur la compréhension de ce qu’est une sportive « de tous les jours » et sur la notion de réglages, que l’on parle de suspension ou d’électronique, au demeurant poussées au regard du tarif. Rappelons que cette R7 de nouvelle génération est proposée à 10 499 € lors de sa sortie en avril 2026, et que pour ce tarif, elle initie au monde des assistances poussées et d’un moteur de type bicylindre expressif et particulièrement vibrant. En bref, elle en donne pour son argent.

Yamaha R7 2026 : R comme plus Radicale

Niveau concurrence, on pourra retrouver une Ninja 650, nettement moins affûtée, de puissance relativement équivalente, ou encore la Honda CB 500 plutôt que la 650, tandis que niveau tarif, les CF Moto 675 SR ou Zontes 703 RR, seront moins onéreuses elles aussi, mais plus puissantes. La Kawasaki ZX-4 RR constitue également une concurrente toute désignée, même si plus simple niveau électronique, notamment sur piste. La R7 aura pour elle l’antériorité et l’image de (la) marque, la garantie 5 ans et un côté technologique rare, que seule une Ducati V2 semble égaler actuellement, avec un prix (et une puissance) tellement plus élevés en comparaison qu’elle ne semble pas jouer dans la même catégorie.

Yamaha R7 2026 : R comme plus Radicale

À propos de jeu, justement, cette R7 est à la fois rigoureuse et amusante, plus que suffisamment performante pour la route et surtout disponible en version A2 semble-t-il très exploitable au vu de son couple bien disposé sur la plage d’utilisation. Une moto dont la catégorie semble en tout cas revenir dans le paysage motard pour le plus grand plaisir des amateurs de rigueur et de position de conduite typée, mais aussi un moyen de se démarquer des autres et de la concurrence. Bien vu, mais sera-t-elle bien vendue ?
À vous de nous dire.

Caradisiac a aimé

  • Le couple moteur très utile (sur piste et route)
  • La partie-cycle sportive et réglable adaptée au circuit
  • L’équipement de série performant

Caradisiac n’a pas aimé

  • Le côté plus linéaire du moteur mieux rempli
  • Très vive et peu confort sur route (avec les réglages d’origine)
  • Les vibrations très présentes
Yamaha R7 2026
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
  • 5.333333333333333
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Position de conduite
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Protection (vent/pluie)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Yamaha R7

 

 YAMAHA R7 2026

Moteur
Type 2-cylindres en ligne, 4-temps, calage à 270°
Refroidissement Liquide
Distribution

Double arbre à cames en tête, 8 soupapes
Cylindrée 689 cc
Alésagexcourse 80 x 68,6 mm
Tx compression 11,5 à 1
Puissance 73,4 ch à 8 750 tr/mn
Couple 68 Nm à 6 500 tr/mn
Gestion moteur Injection électronique EFI avec 3 cartographies
Homologation Euro 5+
Conso Non communiquée
Émissions CO2 Non communiquées

Transmission
Embrayage Multidisque en bain d'huile avec anti-dribble
Commande Par câble
Boîte de vitesse

6 rapports - shifter bidirectionnel et réglable de série
Transm. finale Par chaîne

Partie cycle
Cadre Cadre tubulaire acier avec renforts aluminium 
Suspension avt. Fourche inversée de 41 mm, réglable en précharge, compression et détente
Suspension arr. Mono-amortisseur sur biellettes, réglable en précharge et détente
Frein avt. Double disque de 298 mm, étriers 4-pistons en position radiale
Frein arr. Simple disque de 245 mm, étrier 2-pistons
ABS Réglable et sensible à l'angle (IMU)
Jante avt. A bâtons forgés en aluminium (SpinForged)
Jante arr. A bâtons forgés en aluminium (SpinForged)

Dimensions, poids, capacités
Longueur 2 070 mm
Largeur 725 mm
Empattement 1395 mm
Débattem. avt. 120 mm
Débattem. arr.

121 mm
Hauteur de selle 830 mm (non réglable)
Garde au sol 135 mm
Angle chasse 24°
Chasse 91 mm
Roue avant 120/70/17
Roue arrière 180/55/17
Monte origine Bridgestone Battlax Hypersport S23
Réservoir 14 litres
Poids annoncé 189 kg tous pleins faits
Instrumentation
Type

Êcran couleurs 5 pouces (TFT) avec connexion Bluetooth et navigation via application gratuite Garmin. Quatres affichages dont un Piste
Informations

Vitesse, régime, odomètre, trips, niveau d'essence, consommation, températures air et moteur, rapport engagé, antipatinage, contrôles du cabrage et de la glisse, assistant au départ et modes de conduite (Sport, Street et Rain)
Informations commerciales
Disponibilité Avril 2026 dans le réseau Yamaha
Coloris 

Blanc, noir de série

Tricolore rouge-blanc-noir "70th anniversary" en option (+ 300 €)
Garantie Cinq ans pièces et MO
Révisions Tous les 10 000 km ou 12 mois
Compatible A2 Oui 
Prix 10 499 euros (A et A2)
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