Yamaha R7 2026 : R comme plus Radicale

Que voici une moto réussie esthétiquement et très tranchée en matière de choix. Pour une sportive de moyenne cylindrée, elle est presque plus radicale dans ses réglages d’origine que dans sa position de conduite. Jouant sur les sensations de sa partie cycle vive et précise, elle renforce volontiers le retour d’informations quitte à perturber sommairement le message, notamment pour les débutants, qui n’en demandent certainement pas tant. Pourtant, elle sait se montrer d’une efficacité redoutable et met en avant aussi bien la qualité de sa fabrication que celle de sa conception. Finalement plus sportive qu’elle ne l’était, tout en se voulant plus accessible, elle tranche aussi bien sur route que sur piste en devenant à notre sens une nouvelle référence de la catégorie. Au prix de concessions, certes, notamment en matière de confort, elle permet de se pencher sur la compréhension de ce qu’est une sportive « de tous les jours » et sur la notion de réglages, que l’on parle de suspension ou d’électronique, au demeurant poussées au regard du tarif. Rappelons que cette R7 de nouvelle génération est proposée à 10 499 € lors de sa sortie en avril 2026, et que pour ce tarif, elle initie au monde des assistances poussées et d’un moteur de type bicylindre expressif et particulièrement vibrant. En bref, elle en donne pour son argent.

Niveau concurrence, on pourra retrouver une Ninja 650, nettement moins affûtée, de puissance relativement équivalente, ou encore la Honda CB 500 plutôt que la 650, tandis que niveau tarif, les CF Moto 675 SR ou Zontes 703 RR, seront moins onéreuses elles aussi, mais plus puissantes. La Kawasaki ZX-4 RR constitue également une concurrente toute désignée, même si plus simple niveau électronique, notamment sur piste. La R7 aura pour elle l’antériorité et l’image de (la) marque, la garantie 5 ans et un côté technologique rare, que seule une Ducati V2 semble égaler actuellement, avec un prix (et une puissance) tellement plus élevés en comparaison qu’elle ne semble pas jouer dans la même catégorie.

À propos de jeu, justement, cette R7 est à la fois rigoureuse et amusante, plus que suffisamment performante pour la route et surtout disponible en version A2 semble-t-il très exploitable au vu de son couple bien disposé sur la plage d’utilisation. Une moto dont la catégorie semble en tout cas revenir dans le paysage motard pour le plus grand plaisir des amateurs de rigueur et de position de conduite typée, mais aussi un moyen de se démarquer des autres et de la concurrence. Bien vu, mais sera-t-elle bien vendue ?

À vous de nous dire.

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