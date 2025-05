Que vaut le Yamaha Ray-ZR 125 Cygnus, le premier prix pour un scooter urbain japonais ?

Voici la bonne surprise scooter de cette année. S’il est au catalogue depuis 2024, le RayZR mérite d’être redécouvert, ne serait-ce que pour apprécier son rapport prix/prestation. Pour moins de 2 500 €, ce petit gabarit offre une simplicité intéressante dans un emballage moderne des plus sympathiques, à la manière de son concurrent direct chez Suzuki : l’Avenis (2 899 €). Certes moins performant que le Nmax, auquel il rend 15 à 20 km/h le privant des axes à 110, il est par contre plus économe en carburant (environ 2l/100 km) et 1 100 € moins cher, pour une efficacité supérieure en ville, que l’on parle de facilité ou de maniabilité.

De fait, son plancher plat offre une latitude de placement de pied supérieure et une capacité de transport plus intéressante. Sans oublier une bonne dose de confort. Là où le tunnel central de son grand frère peut encore gêner, il libère le passage sans nuire à la position de conduite, toujours agréable.

Particulièrement compact, facile à garer et à transporter (on le soulève d’un rien), le RayZR demeure stable et exploitable sur route, où l’ensemble amortissement, pneus et selle fait bonne figure tant pour le confort que pour la tenue… de route, justement. Restent quelques aspects pratiques absents (vide-poches et prise USB), afin de laisser une bonne chance aux plus gros que lui, et un argument de « démarrage plus vif » car « assisté électriquement » bien difficile à jauger, mais laissant s’exprimer un moteur vibrant, certes, mais suffisamment performant pour un quotidien sain et malin.

Ajoutons la garantie de 5 ans et voici un petit urbain disposant de très sérieux arguments face à une concurrence plus onéreuse constituée du Kymco Skytown 125, plus « luxueux » et s’intercalant entre lui et le N-Max, ou encore l’Avenis déjà évoqué.

Caradisiac a aimé

Le rapport prix/prestation

Le Start&Stop performant

Un petit look sympa

Pas de prise USB

Pas de vide-poches (Cygnus)

