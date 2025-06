Du GT, le XMax 125 Tech Max 125 conserve les volumes tout en restant compact et les aspects pratiques, certes limités, mais parfaitement exploitables. Lors d’une pause, il est possible de ranger deux casques compatibles avec la forme du coffre sous la selle, tandis que l’on apprécie la prestation globale de ce ténor de la catégorie. Certes la puissance comme la vitesse de pointe demeurent limitées, mais on atteint suffisamment aisément les 110 km/h compteur tandis que le duo ne pénalise pas trop, du fait d’une transmission réactive et d’une admission variable renforçant bas et mi-régimes. Le tout sans trop grever la consommation. Économe en carburant, la GT urbano sportif de Yamaha fait montre d’une bonne polyvalence et brille par sa tenue de route, moins par son niveau de confort, en hausse permanente, certes, mais toujours très ferme pour le coup quand bien même plus « feutré ». Acceptable sur des trajets quotidiens, donc.

Tenace, le scooter au diapason ne s’en laisse pas conter sur les petits ronds points et en attend plus d’un au (x) tournant(s). Il faut dire que la concurrence est de plus en plus restreinte et que si l’on cite principalement le Forza comme adversaire direct, les Kymco Downtown 125 et Sym Cruisym 125 sont en mesure de contrecarrer beaucoup de ses arguments. Certes pas le niveau de prestance et de prestation, mais le tarif, c’est certain. D’autant plus que les Taïwanais sont bien équipés, sans chichi, suffisamment véloce et très capable. Ils affrontent directement les XMax et XMax Tech Max, le « tech Max + » conservant le bénéfice de ses équipements chauffants. À près de 6 600 €, la version essayée ce jour surclasse ses adversaires en matière d’équipement, mais il le fait payer cher. Très cher. La qualité a un prix, l’optimisme aussi.

Sommes-nous prêts aujourd'hui à débourser autant pour en avoir tant, même avec un permis B seulement ?

Caradisiac a aimé