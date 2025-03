La nouvelle BMW GS, les Triumph Enduro, les embrouilles de KTM, le regain de forme de Suzuki et le trail Morbidelli T1002VX

À la Une cette semaine

Dans la famille BMW R 12, le constructeur allemand a présenté cette semaine un tout nouveau membre : la R 12 G/S. Une version enduro classique capable d'affronter la rue comme les chemins, inspiré par la mythique R 80 G/S et disponible à partir de 17 650 euros. La moto repose, comme le reste de la famille R 12 sur le moteur boxer refroidi par air/huile de 1 170 cm³ développant 109 chevaux à 7 000 tr/min et un couple maximal de 115 Nm à 6 500 tr/min.

Après avoir lancé en novembre 2023 sa première moto de cross, la TF 250-X, Triumph a dévoilé ses deux premiers modèles enduro : les TF 250-E et TF 450-E. Conçues pour briller en compétition, les deux motos sont également homologuées pour rouler sur la route. Le moteur monocylindre de 250 cm3 à refroidissement liquide de la TF 250-E délivre 42,3 chevaux et un couple de 27,8 Nm, avec une courbe de puissance linéaire avec un couple disponible très bas dans les tours, et dispose de sa puissance maximum aux abords de sa zone rouge à 12 800 tr/min. La TF 450-E (dont la puissance maxi ainsi que le couple restent à confirmer) repose également sur un monocylindre, de 450 cm3 cette fois. Arrivée prévue en concessions dans les prochaines semaines à partir de 10 995 euros pour la 250 et 11 595 euros pour la 450.

Figure historique de KTM, resté à sa tête pendant plus de trente ans, Stefan Pierer a été mis en retrait du groupe autrichien il y a quelques semaines à la suite des difficultés financières rencontrées. La nouvelle direction du groupe autrichien aurait découvert que Pierer a fait le choix de privilégier le sauvetage de Rosenbauer, le géant autrichien des équipements de lutte contre les incendies au détriment de la marque KTM.

Longtemps handicapée par une gamme vieillissante et un certain immobilisme, Suzuki a largement renouvelé son catalogue depuis deux ans. Une mise à jour salutaire à l'effet immédiat puisque la marque japonaise a retrouvé, en 2024, des volumes de ventes plus en accord avec son prestige d'antan avec plus de 2,1 millions de modèles. Un chiffre en progression de 6,1 % par rapport à 2023 qui lui permet de retrouver le septième rang des marques mondiales.

Un nouveau trail italo-chinois à roue avant de 19 pouces débarque sur le marché moto : la Morbidelli T1002VX. La première moto de la marque italienne ressuscitée est annoncée sous les 10 000 euros. Une Touring 1000 trailisante et exploratrice que Caradisiac Moto a déjà pu essayer et qui ne manque pas d'arguments.