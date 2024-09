La nouvelle Ducati Multistrada V2 : tout ce que vous devez savoir

Présentée initialement en 2016, la Multistrada 950 a marqué l'entrée de Ducati dans le segment des motos de milieu de gamme. Elle a ensuite été rebaptisée Multistrada V2, devenant la petite sœur de la Multistrada 1260, alors vaisseau amiral de la marque. Depuis, la gamme a évolué : le haut de la gamme est désormais dominé par la Multistrada V4, qui a abandonné le V2 Testastretta au profit du moteur V4 Granturismo, sans desmodromique.

Le prochain moteur V2, qui sera dévoilé en décembre, ne sera pas non plus équipé du système desmodromique, un changement radical pour Ducati. À l'instar du V4 Granturismo, ce nouveau V2 mettra l'accent sur un design compact et une réduction de poids significative. Il remplacera progressivement le Testastretta, en place depuis près de 25 ans, et deviendra le moteur central de la gamme Ducati pour les années à venir.

Ce nouveau moteur sera introduit pour la première fois en novembre dans une moto de sport de milieu de gamme, remplaçant à la fois la Panigale V2 et la Supersport 950. Il fera ensuite son apparition sur la Multistrada V2, qui sera lancée en décembre. Les premiers prototypes de cette nouvelle Multistrada montrent également des évolutions significatives du châssis, qui se détachera techniquement de celui de la grande sœur V4.

Le cadre et la suspension de la nouvelle Multistrada ont été entièrement repensés, avec un amortisseur déplacé vers la gauche et un bras oscillant entièrement revu. Le châssis en acier actuel pourrait céder la place à un châssis en aluminium, réduisant ainsi considérablement le poids de la moto. Ces modifications confirment que, bien que visuellement similaire, cette nouvelle Multistrada n’aura presque rien en commun techniquement avec le modèle actuel.

Pour l’instant, les données de performance précises du nouveau V2 restent inconnues, mais il est probable qu’elles soient similaires à celles de l'actuel moteur de 937 cc, qui développe 113 ch à 9 000 tr/min et 94 Nm à 6 750 tr/min. Le modèle actuel, positionné dans une fourchette de prix autour de 15 000 €, sera donc remplacé en 2025 par cette nouvelle version, qui promet d’apporter des innovations majeures tout en conservant l’ADN sportif et aventureux de Ducati.

Avec ce nouveau moteur et ces évolutions, Ducati semble prêt à redéfinir sa gamme de milieu de gamme, en adoptant des solutions techniques plus modernes et en s’éloignant de ses traditions desmodromiques, tout en offrant des performances et une maniabilité accrues.