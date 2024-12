Le contrôle technique, le bonus écologique 2025, le salon Intermot, la Ducati Multistrada V2 et le Honda Forza 750 à l'essai

À la Une cette semaine

Mis en place en avril dernier, le contrôle technique des motos et scooters va devenir plus sévère en 2025. Les centres devront de nouveau investir dans un sonomètre afin de contrôler le volume sonore des véhicules (à partir de mars 2025) et un décéléromètre pour faire la chasse aux cyclomoteurs débridés (en juin 2025). Un investissement qui sera répercuté sur les tarifs des examens, qui devraient donc évoluer à la hausse dans les mois à venir. Selon les chiffres officiels, ce sont « environ 800 000 véhicules de la catégorie L » (dont 621 450 motos) immatriculés avant 2017 qui sont passés au contrôle technique depuis son instauration, sur les 2,3 millions de véhicules concernés. Un bilan plus que mitigé.

Le bonus écologique pour les motos et scooters électriques, c'est fini. Le décret actant la fin des aides financières pour les deux-roues zéro émission a été publié dimanche dernier, avec effet immédiat. Un vrai coup dur pour un marché déjà fragile et qui peine toujours à séduire les utilisateurs, avec des ventes en baisse de 30 % au premier trimestre 2024 par rapport à 2023. Pour les commandes passées avant le 2 décembre, il est toutefois toujours possible de bénéficier du bonus écologique en transmettant la facture du véhicule à l'État avant le 14 février 2025.

Devenu un évènement annuel, le salon de la moto Intermot se tient depuis ce jeudi à Cologne, en Allemagne. Dépassé par le Salon du 2 Roues de Lyon en termes de fréquentation, le rendez-vous allemand accueille malgré tout la plupart des grands noms du marché moto qui y exposent leurs ultimes nouveautés. BMW Motorrad, Ducati, Honda, Kawasaki, Royal Enfield, Suzuki et Yamaha, entre autres, répondent ainsi présents, et dévoilent aux visiteurs leurs modèles 2025.

Présent sur le salon Intermot de Cologne, le constructeur italien Ducati en a profité pour présenter le millésime 2025 de la Multistrada V2. Pour son nouveau millésime, le crossover s'améliore en termes de légèreté (199 kg), de maniabilité et de facilité de conduite. Un modèle disponible dès janvier prochain à partir de 16 490 € pour la version standard et 19 190 € pour la déclinaison V2 S, dotée d'une suspension semi-active avec le contrôle électronique Ducati Skyhook Suspension.

Scooter Sport GT par excellence et véritable pièce maîtresse du catalogue Honda, le Forza 750 évolue à l'occasion de son millésime. Parmi les nombreuses évolutions du Honda Forza 750 2025 on peut relever un DCT plus performant, une meilleure protection du pilote, une ergonomie revue ou encore l'adoption d'une toute nouvelle instrumentation de dernière génération. Un modèle déjà à l'essai sur Caradisiac Moto, et que l'on retrouve au catalogue Honda à partir de 12 449 €.