Le voyage moto avec une Multistrada side-car maison roulante, ça donne ça

Il y a des motards qui rêvent de vitesse, d’autres de grands espaces. Et puis il y a Jimmy Daniel. À 32 ans, ce Français hors normes, bricoleur de génie et amateur de mécanique, a choisi de repousser les limites du voyage à moto… à sa manière. Résultat : un side-car de science-fiction, fait maison, autonome en énergie, chauffé, et prêt pour une vie nomade. Son projet sera exposé du 6 au 8 juin au Maker Campus de Nantes. Ensuite ? « L’Europe, le monde. Quoi qu’il arrive. »

Un couteau suisse motorisé pour aventuriers exigeants

L’aventure commence lors d’un rallye hivernal en montagne : « il faisait tellement froid qu’on dormait sous la tente. Je me suis dit que je pourrais imaginer un side-car chauffé pour dormir ! »

Trois ans plus tard, sa Ducati Multistrada 1200 transformée trône fièrement sur des roues de voiture. Le phénomène s'appelle le « darksiding » — monter des pneus de voiture sur une moto pour plus de stabilité et de confort, surtout quand on transporte un side-car-maison de plus de 2 m²…

L'ingéniosité made in France

À l’intérieur, tout le confort moderne : panneaux solaires, éolienne, batteries au lithium, poêle à bois, réfrigérateur, cuisine, et même une machine à expresso. « J’ai même une machine à expresso, donc je peux jouer à l’aventurier George Clooney », plaisante Jimmy avec une désinvolture typiquement lucide.

Mécanicien, enseignant, imprimeur 3D, technicien à la SNCF et organisateur d’événements moto, Jimmy jongle avec ses passions. « Ce qui me passionne par-dessus tout, c’est la science, la mécanique, les voyages et le partage. »

Prochain défi : conquérir l'Europe

Il le prouve avec ce projet fou, salué par Presse-Océan comme un « OVNI ». « Il faut le voir pour le croire », affirme-t-il. Et on veut bien le croire.

Jimmy Daniel ne s’est pas contenté de rêver. Il a construit sa liberté, littéralement. Une machine unique, hybride entre l’ingénierie artisanale, le camping sauvage et la philosophie maker. Pas étonnant qu’il attire l’attention — son bolide est un manifeste roulant pour vivre autrement, voyager différemment et bricoler avec sens.