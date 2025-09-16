Les Honda Hornet et Transalp en promo : le roadster accessible à partir de 105 euros par mois

Quelques semaines avant la présentation de son catalogue 2026, Honda écoule les stocks de ses modèles en concession.

Deux de ses modèles phares profitent ainsi de remises inédites en cours jusqu'au 31 octobre prochain : la Hornet 750 et la Transalp XL750.

Le roadster se fait encore plus accessible avec un tarif promo de 7 240 euros au lieu de 7 990 euros, soit une remise immédiate de 750 euros. La Hornet de moyenne cylindrée profite également d'une offre de financement attractive à partir de 105 euros par mois en LLD (location longue durée sur 37 mois garantie perte financière incluse), après le versement d'un premier loyer de 740 euros. En complément, Honda offre deux loyers et propose une aide à la reprise.

La Honda Transalp XL750 passe sous la barre des 10 000 euros

Le trail de moyenne cylindrée, la Honda Transalp XL750 profite elle aussi d'une remise immédiate, encore plus importante que le roadster, puisque la moto est actuellement accessible à partir de 9 999 euros, et passe sous la barre symbolique des 10 000 euros (soit 800 euros d'avantage client immédiat). Elle profite elle aussi d'une offre de financement particulièrement attractive à 149 euros par mois en LLD sur 37 mois (garantie perte financière incluse), après le versement d'un premier loyer de 1 020 euros. Comme pour la Hornet 750, Honda offre également deux loyers et une aide à la reprise pour son trail de moyenne cylindrée.

Ces offres promotionnelles sont valables jusqu'au 31 octobre prochain chez les concessionnaires participants et dans la limite des stocks disponibles.