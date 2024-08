Made in Thaïlande : Harley-Davidson bouscule ses fondamentaux

Harley-Davidson, un symbole emblématique de l'industrie motocycliste américaine, se trouve sous le feu des critiques du syndicat américain des métallurgistes. Le mécontentement est né de la décision de l'entreprise de délocaliser la production de ses modèles équipés du moteur V2 Revolution Max vers son usine en Thaïlande, alors même que ces motos sont destinées à être vendues sur le marché américain.

L'usine en Thaïlande, construite en 2018 à Rayong, était initialement une réponse aux conflits commerciaux exacerbés par l'administration Trump. Le retrait des États-Unis de l'accord commercial TPP (Trans Pacific Partnership) et les différends avec l'Union européenne avaient conduit à une escalade des tarifs douaniers. Pour éviter ces coûts élevés, Harley-Davidson a opté pour la production en Thaïlande, principalement pour desservir les marchés européens et asiatiques. Ainsi, toutes les motos destinées à l'Europe sont maintenant construites dans cette usine thaïlandaise.

Cependant, la nouvelle que la production des trois modèles Pan America, Sportster S, et Nightster serait également transférée en Thaïlande pour le millésime 2025 a suscité l'indignation. Le syndicat des métallurgistes, représentant les travailleurs des usines américaines, a vivement réagi, déclarant qu'il lutterait pour empêcher cette délocalisation. Cette décision est perçue comme une menace pour l'emploi aux États-Unis, bien que Harley-Davidson ait affirmé que ce transfert n'entraînerait aucune perte d'emploi sur le sol américain.

Ce transfert de production est d'autant plus préoccupant que la promesse initiale de l'entreprise était de maintenir la fabrication des motos destinées au marché américain aux États-Unis. La situation contraste avec celle du concurrent principal de Harley, Indian, qui a adopté une approche plus discrète en produisant ses modèles Scout et FTR dans une usine en Pologne, y compris ceux destinés aux États-Unis, sans susciter de controverse majeure.

Pour les propriétaires de Harley-Davidson soucieux de l'origine de leur moto, il est possible de vérifier le lieu de fabrication en consultant le numéro de cadre. Les motos fabriquées en Thaïlande commencent par les lettres « ML », tandis que celles fabriquées aux États-Unis commencent par un chiffre : 1, 4, ou 5.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Cette décision de délocalisation pose de nombreuses questions sur l'avenir de la production de Harley-Davidson aux États-Unis et sur l'impact potentiel sur l'image de la marque, longtemps associée à l'artisanat américain. Les mois à venir pourraient voir une intensification des tensions entre l'entreprise et les syndicats, alors que ceux-ci se préparent à lutter pour maintenir la production sur le sol américain.