La Moto Guzzi Stelvio est-elle le trail routier idéal ?

La nouvelle plate-forme Moto Guzzi V 100 réconcilie ultra modernisme et haute technologie (l’ECU est aussi utilisée sur les redoutables RSV 4 et Tuono V4) sans rogner sur les sensations mécaniques… ce qui n’est plus toujours de mise sur motos à gros moteurs bicylindre, souvent très puissantes mais aussi plus lisses. Dans une galaxie de trails routiers qui s’articule entre les grosses européennes surpuissantes (KTM, Ducati) et très chères japonaises (Honda Africa Twin et Suzuki V-Strom) plus plastiques et les mid size de tous horizons, moins coupleuses, cette V 100 en chaussures de randonnée apporte quelque chose d’original.

La Stelvio est en effet valorisante et s’avère être une excellente routière, neutre et facile à emmener ; une moto moderne qui ne fait pas payer les bonnes sensations moteur par des imperfections qui caractérisaient les motos exotiques du passé. Elle est à l’aise en ville comme en conduite sportive où son train avant joueur et ses freins puissants font merveille. La position est agréable, la protection, convaincante, et les modes de conduite sont parfaitement calibrés. Son ergonomie en position debout est excellente et cette machine appelle à emprunter les pistes et chemins de traverses.

Bref, cette réussite se positionne en plus à un tarif assez compétitif (16 729 € en version de base) par rapport aux stars du segment telles que les BMW R 1300 GS(23 100 € sans option), les différentes versions de Honda Africa Twin comme la 1100 S ES à 18 499 € (équipée cependant des suspensions électroniques et du DCT) ou encore la Suzuki V-Strom 1050 SE à 15 399 €.

Avant d’acheter votre prochain maxi-trail, essayez-la, d’autant plus que la marque offre en ce moment une extension de garantie de 2 ans et l’assistance pendant 4 ans.

Caradisiac a aimé