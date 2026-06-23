Acteur incontournable de la scène custom française, l’atelier FCR Original vient de dévoiler sa dernière création, la BMW Classic Heritage.

Prenant pour base de travail la dernière R12 nineT du constructeur allemand, FCR Original rend ainsi hommage à l’histoire de la marque bavaroise à travers une interprétation néo-rétro et intemporelle. La préparation met en avant les codes historiques de BMW avec l’objectif de créer une moto à l’esthétique authentique, inspirée des modèles classiques de la marque.

Pour cela, l’atelier basé à Chauvigny, près de Poitiers, a misé sur le contraste entre un noir satiné profond et des détails dorés satinés afin de créer une identité visuelle forte. Les pneus Continental TKC80, quant à eux, apportent une touche scrambler à la moto tandis que les nombreux éléments noirs permettent de mettre en valeur les détails graphiques du réservoir et les finitions.

FCR ne s’est pas contenté de repeindre le roadster puisque pour donner cette posture à la fois noble et agressive, l’équipe a aussi pioché dans son catalogue de pièces et découpé l’arrière pour y greffer une boucle sur mesure beaucoup plus épurée, surmontée d’une selle en cuir texturé faite maison.

Un gros travail qui est complété par l’ajout de nombreuses pièces comme des jantes à rayons, un garde-boue avant FCR Original noir brillant, des tés de fourche noir satiné, des tubes de fourche anodisés noirs, des ressorts d’amortisseur arrière noir brillant, un obturateur de cardan FCR Original noir, etc.

Au rayon des modifications, on retrouve aussi une ligne d’échappement FCR Original noire céramique catalysée, des filtres à air K & N noirs, des caches-culbuteurs BMW V2 noir texturé ou encore des clignotants Motogadget.

Préparation unique, cette BMW R12 nineT Classic Heritage est une nouvelle vitrine du savoir-faire de l’atelier français en matière de customisation.