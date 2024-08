Rappel pour la Suzuki V-Strom 800 DE : un problème de pneu détecté

Au cœur de cette affaire, on retrouve les pneus arrière Dunlop Trailmax Mixtour, spécifiquement ceux équipant les V-Strom 800 DE en sortie d'usine. Des cas de séparation de la bande de roulement ont été signalés, mettant en péril la sécurité des conducteurs. Face à l'urgence de la situation, Suzuki a décidé, dès le mois de juin, de suspendre les livraisons de ce modèle et d'inviter les propriétaires à cesser immédiatement d'utiliser leur moto si les pneus d'origine étaient toujours montés.

Les conséquences de ce défaut peuvent être dramatiques. Des fissures, des déformations de la bande de roulement et, dans les cas les plus graves, une séparation complète du pneu a été constatée. Ces anomalies peuvent entraîner une perte de contrôle de la moto et mettre en danger l’intégrité du conducteur.

Conscient de la gravité de la situation, Suzuki a mis en place un plan de réparation complet. Tous les propriétaires concernés peuvent faire remplacer leurs pneus défectueux gratuitement chez un concessionnaire agréé. De plus, l'entreprise prend en charge les frais pour ceux qui ont déjà procédé au remplacement des pneus par leurs propres moyens.

La gestion de ce rappel pose de nombreux défis logistiques. Le transport de motos avec des pneus potentiellement dangereux vers les concessionnaires n'est pas une mince affaire. Suzuki a donc suggéré aux propriétaires d'utiliser des remorques pour déplacer leur moto en toute sécurité.

Reste que chaque importateur décline cette tendance générale. Le 17 juin, Suzuki a pris la décision de suspendre toutes les livraisons du V-Strom 800 DE dans le monde afin d'approfondir l'enquête sur le problème. Par la suite, le 15 juillet, l'entreprise a fortement recommandé à tous les propriétaires de ce modèle de cesser d'utiliser leur moto si les pneus d'usine sont toujours installés. Cette mesure est une réponse aux rapports provenant de diverses régions du monde, notamment du Japon, des États-Unis et de l'Europe.

En Allemagne, le nombre de motos concernées s'élève à 1 050 unités, tandis qu'au Royaume-Uni, 304 motos présentant d'éventuels problèmes ont été identifiées. Au total, on estime qu'environ 12 000 unités du V-Strom 800 DE, des années modèles 2023 et 2024 , sont concernées par ce problème de pneus. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a également reçu des rapports et mis en garde contre une augmentation des vibrations des pneus arrière comme indication possible d'une défaillance imminente. Dans le cas de l'Espagne, Suzuki n'a signalé aucun modèle concerné par ce rappel. En Belgique, le rappel est acté.