Roulez à moto contre le cancer de la prostate

Ce dimanche, des milliers de motards, sur leur 31, sillonneront les rues au guidon de leur moto classique ou néo-rétro un peu partout dans le monde, tous unis pour la recherche sur le cancer de la prostate et la promotion de la santé mentale masculine. Rouler à moto pour la bonne cause, voilà bien un moment à ne pas rater.

Le Distinguished Gentleman's Ride (abrégé en DGR), puisque c'est bien le nom de cette ride mondiale, est prévu dans plus de 900 villes à travers les différents continents, dont 60 en France.

Plus qu'une simple balade entre passionnés comme on peut en faire le dimanche, le DGR est un appel à l'action, à rouler en faveur de la lutte contre le cancer de la prostate et en faveur de la santé mentale masculine.

Lancé en 2012, le DGR s'est depuis imposé comme un événement de renommée mondiale incontournable, également associé au mouvement Movember, qui voit fleurir les moustaches en novembre.

Avec plus de 28 millions d'Euros collectés depuis sa création, le Distinguished Gentleman’s Ride a pu soutenir de très nombreux projets de recherche innovants et souligner l'importance du dépistage précoce du cancer de la prostate. En France, c'est notamment le programme GAP3 du CHU de Lille qui figure parmi les bénéficiaires des fonds récoltés auprès des motards.

Un partenaire tout indiqué pour le DGR

Pour élargir la visibilité de l’événement, et vice versa, c'est le principe même du marketing, la marque Triumph Motocycles, s'y associe une fois de plus. La marque Grande-Bretonne, dont une partie de la gamme cadre parfaitement avec l'esprit de l’événement (particulièrement les modèles Modern Classics), ne se contente pas de parrainer le DGR, elle encourage également tous les membres de sa communauté à y participer activement, à lever des fonds et à sensibiliser aux différentes causes portées par le DGR.

Pour trouver le point de rencontre le plus proche et participer à ce bel évènement caritatif tout en passant un moment entre passionnés de belles mécaniques, ou même simplement faire un don, c'est sur la page officielle du DGR que ça se passe.

On compte sur vous !