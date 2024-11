Yamaha brade ses vélos électriques à l'occasion du Black Friday

Avant même vendredi, de nombreuses enseignes proposent déjà des prix remisés à l’occasion du Black Friday. Un concept importé des États-Unis, popularisé par les sites de vente Ebay et Amazon et qui s'est aujourd'hui généralisé dans le monde entier, permettant aux marques d'écouler leurs stocks et aux clients de profiter de remises parfois importantes.

Du côté du constructeur japonais Yamaha, les bonnes affaires se situent dans le catalogue des vélos à assistance électrique (VAE), avec 40 % de remise sur quatre de ses références : les Yamaha CrossCore RC, Yamaha Wabash RT, Moro 07 30th Anniversary et Moro-07 standard.

Avec cette remise, le Yamaha CrossCore RC passe ainsi de 2 499 € à 1 499,40 €, le Yamaha Wabash RT de 3 499 € à 2 099,40 €, le Moro 07 30th Anniversary de 4 899 € à 2 939,40 € et le Moro-07 standard voit quant à lui son prix abaissé à 2 819,40 € au lieu de 4 699 €.

- 40 % sur les vélos électriques Yamaha

Des promos telles que les stocks seront certainement rapidement épuisés. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le Moro 07 en édition spéciale 30ème anniversaire n’est d’ailleurs déjà plus disponible sur la boutique en ligne du constructeur.

Des références de vélos à assistance électrique Yamaha dont vous pouvez toujours retrouver les essais complets sur Caradisiac en suivant le lien sur les différents modèles.

À ces prix, il n'y en aura assurément pas pour tout le monde.