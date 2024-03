Yamaha dévoile le calendrier de sa tournée 2024

C’est de saison, Yamaha, vient d’annoncer les dates restantes de sa tournée de printemps et d’été.

Le Demo Ride Tour 2024 de la marque aux diapasons passera encore par 13 concessions, et fera escale lors de quatre évènements moto grand public (GP de France moto, Sunday Ride Classic, High Side Ride festival et Alpes Aventure Motofestival).

En tout, ce sont vingt et un modèles de la gamme 2024 de Yamaha qui sont à découvrir et à essayer durant 45 minutes. On y retrouve la gamme 125 cm3 et TMax (XSR 125, XSR 125 Legacy, MT-125, R125 et TMAX Tech MAX), la gamme CP2 (XSR700 Legacy, Ténéré 700, MT-07 Pure, R7, Tracer 7 GT, MT-07 A2 et Ténéré 700 World Raid), et la gamme CP3 et CP4 (XSR900 A2, XSR900, Tracer 9 GT, MT-09, Tracer 9 et MT-10).

Pour réserver son essai, c’est sur le site du Demo Ride Tour que ça se passe.

Le calendrier du Demo Ride Tour Yamaha 2024 :

Dubois Motos Center à Nîmes du 22 au 23 mars

Only Yam & Moto Révolution à Saint-Quentin-en-Yvelines du 30 au 31 mars

Planète Yam à Rennes du 05 au 06 avril

Technic Motos à Saint-Etienne du 13 au 14 avril

Motos Miellin à Besançon du 20 au 21 avril

Yam Nantes à Nantes du 27 au 28 avril

Clinique Moto à La Rochelle du 03 au 04 mai

Yam Center à Mérignac du 24 au 25 mai

Moto Génération 3 à Aubagne du 07 au 08 juin

Yam 66 à Perpignan du 14 au 15 juin

Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges du 22 au 23 juin

Motomax à Metz du 28 au 29 juin

JMS Yam Store à Avignon du 05 au 06 juillet

Mais aussi :