Yamaha investit dans une entreprise française

Encore réticents à se lancer sur le marché des motos électriques, les constructeurs japonais continuent néanmoins de placer leurs billes en vue du futur.

À l’instar de Honda, qui a profité du dernier salon de Milan pour présenter ses ultimes développements en matière de mobilité électrique, Yamaha annonce désormais un nouveau partenariat stratégique.

Le constructeur japonais a ainsi conclu un accord pour : « Explorer les opportunités dans le domaine des motos électriques de compétition avec l'entreprise française Electric Motion. »

Yamaha annonce avoir investi dans la société française Electric Motion SAS, une entreprise qui développe et fabrique des motos électriques de trial et tout-terrain, commercialisées dans plus de 40 pays dans le monde, notamment au Japon.

Un coup d'accélérateur pour la jeune entreprise française ?

Pour le géant japonais, l'objectif de cet investissement est de « renforcer la présence des deux sociétés sur le marché des motos électriques et d'explorer les possibilités offertes par les motos électriques de compétition ».

Via ce partenariat, les deux entreprises mettront donc en commun leur expertise et leurs capacités respectives pour développer la technologie électrique. Une collaboration stratégique pour Yamaha et Electric Motion, qui vont pouvoir coopérer afin d'accélérer leurs développements respectifs.