Actu de la semaine : un GP de France record, les deux-roues anglais menacés, le marché moto, les sportives KTM et la Honda CBR1000RR-R SP à l'essai

À la Une cette semaine

Un nouveau record d'affluence pour le GP de France Moto

Le Grand Prix de France Moto n’en finit plus de battre des records. Après une édition 2023 qui avait déja vu 278 805 spectateurs se presser dans les allées du circuit Bugatti, 2024 a fait encore mieux, avec 297 471 spectateurs sur l'ensemble du week-end, dont 119 145 rien que pour la journée du dimanche. C'est un nouveau record absolu d'affluence et un nouvel objectif à battre pour 2025.

Les deux-roues thermiques bientôt interdits à la vente au Royaume-Uni

Après une première proposition globale présentée l’année dernière et la consultation qui a suivi, les élus britanniques devraient prochainement se prononcer sur l’interdiction des ventes des motos et scooters thermiques neufs à partir de 2030. Les véhicules de 50 cm3 seront les premiers concernés par cette échéance, tandis que les cylindrées supérieures devraient avoir un répit jusqu’en 2040. Une décision qui, on l'espère, ne traversera pas la Manche.

Le marché moto de nouveau dans le vert en avril

Le printemps débute sur une bonne note pour le marché français du deux-roues, avec des ventes en hausse de 7,7 % en avril 2024 par rapport à 2023, pour un volume qui représente 20 379 motos et scooters neufs immatriculés. Honda reste le constructeur numéro un en France avec 3 907 deux-roues vendus, Yamaha, récupère sa seconde place au classement et s’est approché du leader avec 3 360 unités vendues, tandis que BMW conserve sa 3ème place, mais se fait distancer avec 2 114 unités. Côté modèles, la première place revient à la nouvelle BMW R 1300 GS, avec 519 immatriculations. Le trail allemand devance deux modèles Yamaha, le scooter X-Max 125 (487 unités) et le trail Tracer 9 (404 unités).

On en sait plus sur les futures sportives KTM

Annoncée avec insistance depuis plusieurs mois, la future sportive KTM se précise. La marque autrichienne a même présenté les premiers prototypes de ses 990 RC R et 990 RC R Track, animées par un moteur LC8c de 57 kg avec homologation Euro5 +, perfectionné pour offrir un couple de 103 Nm à 10 500 tr/min et 128 chevaux. Deux nouveautés qui viendront garnir le catalogue KTM en 2025.

L'essai de la semaine : la Honda CBR1000RR-R SP 2024

Direction une nouvelle fois le circuit de Portimao, au Portugal, pour prendre la piste au guidon de la nouvelle Honda CBR1000RR-R SP. L'ultime mise à jour de la plus sportive de la gamme Honda cache bien son jeu, et regorge de petites améliorations qui la rendent encore plus performante. De quoi justifier les 26 749 euros qu'il faut débourser pour se l'offrir ?