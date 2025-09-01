Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

Lancé en 1999, le scooter BMW C1 reste encore à ce jour une véritable curiosité, permettant à son conducteur de se passer du traditionnel casque grâce à son toit et ses protections latérales.

Un modèle iconique que BMW avait annoncé ressusciter en 2023 en version électrique. Ce qui n'était alors qu'un poisson d'avril prend aujourd'hui un tout autre sens.

Car cette fois, le constructeur allemand ne blague pas.

Une semaine avant sa présentation au public lors du prochain salon IAA Mobility de Munich, BMW a dévoilé le Vision CE.

Outre sa motorisation électrique basée sur la plateforme du CE 04, le BMW Motorrad Vision CE se distingue par la suppression du port du casque et des vêtements de protection grâce à un composite tubulaire métallique appelé « cage ». Associé à une selle adaptée avec ceinture de sécurité, ce dispositif de sécurité offre au pilote une protection semblable à celle inaugurée sur le C1, même si le scooter n'est cette fois pas couvert d'un toit intégral.

La hauteur réduite de la « cage » et son design ouvert et aéré, associés à un empattement long, confèrent au Vision CE une allure élancée, avec un design emprunté, là encore au CE 04. On retrouve également une selle plate mate avec lettrage intégré et des touches de rouge fluo sur les graphismes.

Un concept dont BMW n'a pas encore spécifié les caractéristiques techniques.

À l'image des différents concepts dévoilés récemment par la firme allemande, le Vision CE devrait prochainement être décliné dans une version de série que l'on imagine proche du concept.