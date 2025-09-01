Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Bmw

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

BMW profite du salon IAA Mobility qui se déroulera la semaine prochaine pour présenter son Vision CE. Une version moderne et électrique de son atypique scooter C1.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

Lancé en 1999, le scooter BMW C1 reste encore à ce jour une véritable curiosité, permettant à son conducteur de se passer du traditionnel casque grâce à son toit et ses protections latérales.

Un modèle iconique que BMW avait annoncé ressusciter en 2023 en version électrique. Ce qui n'était alors qu'un poisson d'avril prend aujourd'hui un tout autre sens.

Car cette fois, le constructeur allemand ne blague pas.

Une semaine avant sa présentation au public lors du prochain salon IAA Mobility de Munich, BMW a dévoilé le Vision CE.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

Outre sa motorisation électrique basée sur la plateforme du CE 04, le BMW Motorrad Vision CE se distingue par la suppression du port du casque et des vêtements de protection grâce à un composite tubulaire métallique appelé « cage ». Associé à une selle adaptée avec ceinture de sécurité, ce dispositif de sécurité offre au pilote une protection semblable à celle inaugurée sur le C1, même si le scooter n'est cette fois pas couvert d'un toit intégral.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1
Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

La hauteur réduite de la « cage » et son design ouvert et aéré, associés à un empattement long, confèrent au Vision CE une allure élancée, avec un design emprunté, là encore au CE 04. On retrouve également une selle plate mate avec lettrage intégré et des touches de rouge fluo sur les graphismes.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

Un concept dont BMW n'a pas encore spécifié les caractéristiques techniques.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

À l'image des différents concepts dévoilés récemment par la firme allemande, le Vision CE devrait prochainement être décliné dans une version de série que l'on imagine proche du concept.

Avec le Vision CE BMW modernise son mythique scooter C1

