De nombreuses évolutions pour le trio Sport Touring de Yamaha : Tracer 9, Tracer 9 GT et Tracer 9 GT +

Modèle majeur de la gamme Yamaha, la Tracer 9 profite de son millésime 2025 pour recevoir de nombreuses améliorations. Avec trois déclinaisons possibles : la version standard, la Tracer 9 GT et la GT+, le gros trail routier de Yamaha se renouvelle en profondeur.

Côté mécanique, la moto de la gamme Sport Touring de Yamaha repose toujours sur le moteur trois-cylindres CP3 de 890 cm3, désormais conforme à la norme Euro5+ délivre une puissance maximale de 119 ch à 10 000 tr/min, avec un couple de 93 Nm à 7 000 tr/min. Tous les modèles Tracer 9 2025 bénéficient de cinq modes de conduite (trois préréglés et deux personnalisables) qui sont associés à l'IMU à six axes et à d'autres technologies, telles que l'ensemble complet d'aides au pilotage sensibles à l'inclinaison, le régulateur de vitesse, les suspensions électroniques et, le cas échéant, la transmission Y-AMT.

On retrouve également le cadre Deltabox, fabriqué selon le procédé de coulage sous pression CF (Controlled Filling) qui permet de fabriquer un cadre extrêmement léger et solide avec des épaisseurs de paroi variables, afin de bénéficier d'une conception ajustée et d'une rigidité optimisée offrant une maniabilité optimale. Le cadre Deltabox est associé à un bras oscillant en aluminium et à une boucle arrière en acier, plus longue et plus légère qu'auparavant, afin d'offrir plus d'espace au pilote et au passager.

Les modèles 2025 de la Tracer 9 sont aussi dotés, en option sur la version standard et la Tracer 9 GT et de série sur la Tracer 9 GT+, de l'innovante transmission manuelle automatique Y-AMT (Yamaha Automatic Manual Transmission) et de technologies adaptatives de pointe, telles que les suspensions électroniques, le régulateur de vitesse et, en première mondiale, les feux matriciels à LED.

Trois versions disponibles pour la Yamaha Tracer 9 2025

Esthétiquement, les Tracer 9 2025 sont également dotés d'un nouveau carénage et d'une bulle plus grande et réglable (le modèle standard est équipé d'une bulle réglable manuellement, qui offre 50 mm de réglage sur 10 crans, tandis que les variantes GT et GT+ utilisent un pare-brise électrique réglable sur 100 mm plus haute de 25 mm ainsi qu'un réglage plus bas de 25 mm pour l'été et la conduite à faible vitesse), conçue pour augmenter la protection contre le vent du pilote. Des roues légères montées de pneus Bridgestone Battlax Sport Touring T32 et des suspensions KYB haut de gamme complètent la partie cycle de la Tracer 9 2025. Les modèles GT bénéficient en outre de suspensions à réglage électronique, spécialement développées pour la moto en collaboration avec KYB. Un système appelé KADS (KYB Actimatic Damper System), semi-actif et intégré à l'électronique de la moto pour ajuster automatiquement l'amortissement et l'expérience de conduite en utilisant les données en temps réel détectées par l'IMU à six axes, telles que l'angle d'inclinaison, la charge, l'accélération, l'amplitude et la vitesse de la course de la suspension.

La gamme Tracer 9 2025 a aussi subi des changements significatifs en matière d'ergonomie, avec un guidon, des repose-pieds et des selles revus, plus confortables pour le pilote et le passager.

Tous les modèles de la gamme 2025 sont équipés d'un tableau de bord TFT de 7 pouces qui peut être configuré pour afficher l'un des trois thèmes distinctifs (développé pour intégrer l'application Motorize de Garmin, et affichant les systèmes de contrôle de la pression des pneus et les accessoires chauffants) et d'un système de feux de virage, tandis que les deux versions les plus haut de gamme (GT et GT+) bénéficient de la technologie des feux matriciels à LED adaptatifs. Une technologie composée d’une matrice de multiples LED, associant feux de route et feux de croisement, reliée à une caméra intégrée dans la partie supérieure qui détecte automatiquement la circulation autour, les sources de lumière naturelles et les conditions météo pour ajuster automatiquement la luminosité et la répartition de la lumière. Les Tracer 9 GT/Y-AMT et GT+ sont équipées d'un système Smart Key qui permet de commander sans clé le contacteur, le bouchon du réservoir de carburant et le blocage de direction.

La Tracer 9 2025 est conçue pour recevoir des bagages, avec la possibilité d'installer facilement des valises rigides amovibles de 30 litres (équipement de série sur les Tracer 9 GT et GT+) et/ou un top-case de 34 ou 45 litres de la gamme d'accessoires officiels Yamaha.

La bagagerie rigide d'origine Yamaha (valises rigides amovibles de 30 litres de série sur les GT et GT+ et top-case de 34 ou 45 litres) est entièrement intégrée à la moto et facilement utilisable avec la technologie de clé électronique disponible sur les Tracer 9 GT et Tracer 9 GT+. La moto peut ainsi transporter jusqu’à 193 kg. Autre nouveauté des modèles 2025, un compartiment de rangement intégré, situé à droite du réservoir et contenant une prise USB, offre une possibilité de rangement supplémentaire.

Au rayon des différences entre les différents modèles, la déclinaison GT profite, outre les suspensions électroniques, d'une bulle à réglage électrique, de poignées chauffantes, d'un système de clé intelligente, d'un régulateur de vitesse, des feux matriciels à LED, du shifter de troisième génération et de clignotants à retour automatique, tandis que la version équipée du système Y-AMT bénéficie de l'aide au démarrage en côte et du système de freinage unifié.

La Tracer 9 GT+ bénéficie quant à elle de série de la transmission Y-AMT, d'un ensemble complet d'assistances : régulateur de vitesse adaptatif, détection des angles morts et alerte de collision avant, aide au démarrage en côte, système de freinage unifié et système de contrôle de la pression des pneus, de valises latérales rigides de 30 litres, d'un système de détection des angles morts, de commodos rétroéclairés, d'un système de contrôle de la pression des pneus et d'une chaîne de transmission secondaire dont l'endurance a été optimisée.

Si les tarifs des trois modèles Yamaha Tracer 9 2025 n'ont pas encore été communiqués, les motos seront disponibles en différents coloris selon les versions : Redline et Midnight Black pour les Tracer 9 et Tracer 9 Y-AMT, Ceramic Ice et Tech Black pour les Tracer 9 GT et GT Y-AMT et Cobalt Blue et Icon Performance pour les Tracer 9 GT+ et GT+ Y-AMT.