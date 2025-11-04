Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda entre dans une nouvelle ère avec la moto électrique WN7, compatible avec la recharge rapide CCS2

Après avoir présenté la moto il y a quelques semaines, Honda livre à présent toutes les caractéristiques techniques de son premier modèle électrique : la WN7. Le début d’une nouvelle ère pour le constructeur japonais.

Le constructeur nippon franchit aujourd’hui une étape supplémentaire avec l’apparition de la WN7, la première véritable moto électrique signée Honda.

Outre son design futuriste, inspiré du concept EV Fun présenté à Milan l’année dernière, la WN7 (217,5 kg) est dotée d’une batterie de 9,3 kWh et d’un moteur refroidi par liquide, elle délivre une puissance de 50 kW en crête (11 kW de puissance continue) et un couple de 100 Nm, pour une autonomie pouvant atteindre 140 km (cycle WMTC). Honda précise également qu’un travail particulier a été effectué afin de minimiser les vibrations et le bruit. Ainsi, selon la marque, même à hauts régimes, les vibrations sont quasi inexistantes, comparé à une moyenne cylindrée à moteur quatre-cylindres thermique. Le choix de la transmission finale par courroie n’y est pas étranger non plus.

La recharge peut être effectuée sur les infrastructures automobiles (CCS2) avec une charge possible de 20 à 80 % en tout juste 30 minutes, pour un gain de près de 89 km. La charge complète prend entre 2,5 et 5,5 heures sur une prise domestique.

La recharge rapide est disponible sur la moto Honda

Le châssis en aluminium utilise la batterie en tant qu’élément porteur, aucune structure conventionnelle majeure (tube, poutres, etc.) ne reliant l’avant à l’arrière. Les suspensions sont confiées à une fourche inversée Showa de 43 mm de diamètre à l’avant et à un monobras oscillant Pro-Arm en aluminium à l’arrière. Les freins sont fournis par Nissin avec un double disque de 296 mm et étriers double piston pour l’avant et un simple disque de 256 mm avec étrier simple piston pour l’arrière, le tout géré par une centrale inertielle associée à un système ABS deux voies actif en courbe. Les jantes chaussent des pneumatiques en 120/70-17 et 150/50-17.

La moto électrique propose quatre modes de conduite : Standard, Sport, Rain et Econ, et quatre niveaux de décélération (équivalent au frein moteur sur un moteur thermique) allant de 0 à 3. Un mode marche avant/arrière à vitesse lente (5 km/h max) est aussi disponible de série, tout comme le système de contrôle de couple HSTC, le limiteur de vitesse SSLA (Selectable Speed Limit Assist), le système de contact sans clé Smart Key, l’écran TFT cinq pouces avec connectivité Honda RoadSync et le port USB-C.

L’intégralité de l’éclairage, en particulier la double optique avant avec feux de jour DRL, est confiée à des LED. Les clignotants disposent pour leur part de l’arrêt automatique ainsi que du système d’alerte de freinage d’urgence ESS.

Pour son arrivée dans le catalogue Honda, la moto électrique WN7 est déclinée en trois coloris : noir, noir mat et gris.

Cette grande première est annoncée à partir de 14 999 euros.

