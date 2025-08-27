Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda

Honda réinvente la roue

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

A la peine en MotoGP comme en Superbike, Honda ne compte pas baisser les bras en compétition. Le premier constructeur mondial planche actuellement sur une innovation qui touche au design de la roue avant de ses sportives.

Honda réinvente la roue

Quelque peu larguée par Ducati ou même BMW en championnat du monde Superbike, la marque japonaise Honda est également à la peine en MotoGP.

Des difficultés que Honda n'espèrent que passagères. Et pour cela le constructeur nippon est au travail.

Les récents brevets dénichés par nos confrères de CycleWorld prouvent que Honda compte réagir afin d'endiguer l'actuelle domination des marques européennes en compétition moto.

Si Honda a choisi d'intégrer le fruit de son travail sur une modeste CBR250RR, on imagine que le système a été pensé pour être implémenté sur une moto de plus grosse cylindrée engagée en compétition.

Honda réinvente la roue

Honda a conçu un nouveau type de jante qui, associé à un autre design de disque de frein, isole la chaleur des freins et du pneu, afin de réduire les fluctuations de pression d'air dans le pneu avant.

Une innovation faite pour la compétition ?

Le système inédit développé et breveté par Honda vise ainsi à isoler la température du disque afin de ne pas augmenter celle des pneus.

Honda réinvente la roue

Pour cela, Honda indique dans le brevet qu'il s'agit d'une jante spécialement conçue pour évacuer l'air vers le disque.

Honda réinvente la roue

Un équipement que l'on imagine assez peu utile pour les motards lambda, mais particulièrement efficace quand il s'agit de contrôler la pression du pneu avant en compétition. Ce n'est pas Marc Marquez qui dira le contraire, lui qui comme l'ensemble des pilotes MotoGP, joue en pleine course, et en temps réel avec la pression de son pneumatique avant.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Honda

Voir toute l'actu Honda

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/