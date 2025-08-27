Honda réinvente la roue

Quelque peu larguée par Ducati ou même BMW en championnat du monde Superbike, la marque japonaise Honda est également à la peine en MotoGP.

Des difficultés que Honda n'espèrent que passagères. Et pour cela le constructeur nippon est au travail.

Les récents brevets dénichés par nos confrères de CycleWorld prouvent que Honda compte réagir afin d'endiguer l'actuelle domination des marques européennes en compétition moto.

Si Honda a choisi d'intégrer le fruit de son travail sur une modeste CBR250RR, on imagine que le système a été pensé pour être implémenté sur une moto de plus grosse cylindrée engagée en compétition.

Honda a conçu un nouveau type de jante qui, associé à un autre design de disque de frein, isole la chaleur des freins et du pneu, afin de réduire les fluctuations de pression d'air dans le pneu avant.

Une innovation faite pour la compétition ?

Le système inédit développé et breveté par Honda vise ainsi à isoler la température du disque afin de ne pas augmenter celle des pneus.

Pour cela, Honda indique dans le brevet qu'il s'agit d'une jante spécialement conçue pour évacuer l'air vers le disque.

Un équipement que l'on imagine assez peu utile pour les motards lambda, mais particulièrement efficace quand il s'agit de contrôler la pression du pneu avant en compétition. Ce n'est pas Marc Marquez qui dira le contraire, lui qui comme l'ensemble des pilotes MotoGP, joue en pleine course, et en temps réel avec la pression de son pneumatique avant.