Aprilia SR GT 400 : le scooter crossover à l’esprit course

3. L’avis de la rédaction sur l’Aprilia SR GT 400
C’est sans doute le plus « sportif » des scooters annoncés comme polyvalents. En dépit de pneus mixtes, l’Aprilia SR GT 400 est un spécialiste du bitume. Partie cycle et moteur se complètent efficacement pour livrer un comportement tonique. De quoi apprécier la garde au sol importante autorisant de bonne prise d’angle. Valorisant, le SR GT 400 est également bien placé niveau tarif : 6 750 €.
Caradisiac a aimé
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Esthétique puissante
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Caractère et disponibilité moteur
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Transmission CVT
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Agilité de la partie-cycle
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Commodos rétro-éclairés
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Ergonomie
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Finitions
Caradisiac n’a pas aimé
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Pas de poignées chauffantes de série
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Amortisseur trop sec
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Selle pilote mal dessinée
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Fourche trop juste sur fortes compressions
-
Poids
|Aprilia SR GT 400
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de l'Aprilia SR GT 400
- Moteur : Monocylindre 4-temps HPE (High Performance Engine), 4 soupapes, simple arbre à cames (SOHC).
- Cylindrée : 399 cm³.
- Puissance : 36 ch (26,4 kW) à 7 500 tr/min.
- Couple : 37,7 Nm à 5 700 tr/min.
- Refroidissement : Liquide.
- Transmission : Automatique CVT.
- Châssis : Double berceau en tubes d'acier.
- Suspension avant : Fourche inversée (USD) ø 41 mm, débattement 120 mm.
- Suspension arrière : Double amortisseur à cartouche séparée (piggyback), réglables en précharge, débattement 120 mm.
- Freinage ABS : Simple disque avant ø 300 mm (étrier 4 pistons), simple disque arrière ø 240 mm (étrier bipiston).
- Pneus : 120/70-16" (avant), 150/70-14" (arrière).
- Poids en ordre de marche : 186 kg.
- Réservoir : 12 litres (autonomie annoncée > 300 km).
- Hauteur de selle : 820 mm.
Dispo : Avril 2026
Coloris
Noir
Gris Argent
Gris Mat
Replica + fourreaux de fourche dorés
Photos (38)
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