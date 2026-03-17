Aprilia SR GT 400 : le scooter crossover à l’esprit course

C’est sans doute le plus « sportif » des scooters annoncés comme polyvalents. En dépit de pneus mixtes, l’Aprilia SR GT 400 est un spécialiste du bitume. Partie cycle et moteur se complètent efficacement pour livrer un comportement tonique. De quoi apprécier la garde au sol importante autorisant de bonne prise d’angle. Valorisant, le SR GT 400 est également bien placé niveau tarif : 6 750 €.

Caradisiac a aimé

Esthétique puissante

Caractère et disponibilité moteur

Transmission CVT

Agilité de la partie-cycle

Commodos rétro-éclairés

Ergonomie

Finitions Caradisiac n’a pas aimé Pas de poignées chauffantes de série

Amortisseur trop sec

Selle pilote mal dessinée

Fourche trop juste sur fortes compressions

Poids

Aprilia SR GT 400 Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de l'Aprilia SR GT 400