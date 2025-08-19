BMW réinvente l’aventure au guidon d’une moto à moteur Boxer. Avec cette version TT de la R12, simple et efficace, le constructeur bavarois signe la meilleure des R12, la plus homogène et sûrement l’une des meilleures G/S. Peut-être même la plus universelle. Si les sources d’inspiration de cette machine sont à rechercher du côté de la R80 G/S des années quatre-vingt, on ne parle pas seulement d’esthétique, mais aussi d’efficacité en Off Road. Certes, elle a pris du poids, de la puissance et du volume, mais l’esprit est bel et bien là qui permet de revendiquer une belle capacité à tout faire et surtout à tout bien faire, à condition toutefois d’y mettre le prix. Encore une fois. Certes, on ne choisira pas d’enduro engagé au guidon, mais sur route, elle reste suffisamment confortable et très agréable du fait de sa maniabilité autant que de ses performances, à la hauteur de ce que l’on attend aujourd’hui.

Les 15,5 litres « seulement » de son réservoir lui permettent au moins, à 300 km d’autonomie, que l’on utilise les différents modes de comportement du moteur à l’élasticité aussi appréciable que sa capacité à se montrer énergique. L’agrément est le maître mot de cette moto, devenue en quelque sorte la V85 TT de BMW : celle que l’on n’attendait pas forcément, mais qui brille et ravit ! Si l’italienne vous avait plu tout en vous frustrant par moment niveau moteur, vous pourriez adorer cette allemande en guise de montée en gamme. Sans être prétentieuse sur le terrain, elle démontre sa sophistication discrète et se concentre sur les sensations qu’elle renforce au moyen de sa protection minimaliste. Sans parler du plaisir esthétique : elle est belle. Bien pensée et absolument pertinente, elle offre en tout cas une alternative séduisante à de nombreux trails, ne serait-ce son tarif élitiste. Et c’est bien dommage, surtout avec une telle sobriété au niveau électronique et présentation, qui auraient pu être l’occasion de proposer une moto accessible et provoquer un réel engouement, surtout après intérêt.

Caradisiac a aimé