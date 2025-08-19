Comment faire simple, quand on peut faire cher ? La réponse avec la BMW R12 G/S
3. L'avis de la rédaction sur la BMW R12 G/S
BMW réinvente l’aventure au guidon d’une moto à moteur Boxer. Avec cette version TT de la R12, simple et efficace, le constructeur bavarois signe la meilleure des R12, la plus homogène et sûrement l’une des meilleures G/S. Peut-être même la plus universelle. Si les sources d’inspiration de cette machine sont à rechercher du côté de la R80 G/S des années quatre-vingt, on ne parle pas seulement d’esthétique, mais aussi d’efficacité en Off Road. Certes, elle a pris du poids, de la puissance et du volume, mais l’esprit est bel et bien là qui permet de revendiquer une belle capacité à tout faire et surtout à tout bien faire, à condition toutefois d’y mettre le prix. Encore une fois. Certes, on ne choisira pas d’enduro engagé au guidon, mais sur route, elle reste suffisamment confortable et très agréable du fait de sa maniabilité autant que de ses performances, à la hauteur de ce que l’on attend aujourd’hui.
Les 15,5 litres « seulement » de son réservoir lui permettent au moins, à 300 km d’autonomie, que l’on utilise les différents modes de comportement du moteur à l’élasticité aussi appréciable que sa capacité à se montrer énergique. L’agrément est le maître mot de cette moto, devenue en quelque sorte la V85 TT de BMW : celle que l’on n’attendait pas forcément, mais qui brille et ravit ! Si l’italienne vous avait plu tout en vous frustrant par moment niveau moteur, vous pourriez adorer cette allemande en guise de montée en gamme. Sans être prétentieuse sur le terrain, elle démontre sa sophistication discrète et se concentre sur les sensations qu’elle renforce au moyen de sa protection minimaliste. Sans parler du plaisir esthétique : elle est belle. Bien pensée et absolument pertinente, elle offre en tout cas une alternative séduisante à de nombreux trails, ne serait-ce son tarif élitiste. Et c’est bien dommage, surtout avec une telle sobriété au niveau électronique et présentation, qui auraient pu être l’occasion de proposer une moto accessible et provoquer un réel engouement, surtout après intérêt.
La fiche technique de la BMW R12 G/S
|
Moteur
|
Modèle 2025
|
Pack Enduro Pro
|Type
|Bicylindre à plat Boxer, 4-temps, refroidissement air/huile, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes à disposition radiale et arbre d'équilibrage central, Euro 5+
|Cylindrée
|1.170 cm3 (101 x 73 mm)
|Puissance
|109 ch (80 kW) à 7.000 tours/minute
|Couple
|115 Nm à 6.500 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique indirecte / gestion numérique du moteur : BMS-O avec accélérateur électronique
|Mode de conduite
|Rain, Road et Enduro
|Rain, Road, Enduro et Enduro Pro
|
Transmission
|Embrayage
|Monodisque à sec à commande hydraulique
|Boîte de vitesses
|6 rapports à commandes par crabots, dans un carter de boîte de vitesse séparé
|Transmission finale
|Par cardan
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier, moteur porteur
|Longueur
|2.200 mm
|Largeur
|830 mm
|Empattement
|1.580 mm
|1.585 mm
|Garde au sol
|240 mm
|255 mm
|Hauteur de selle
|860 mm
|875 mm
|Poids
|229 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée de 45 mm de diamètre, réglable en détente et compression, débattement de la roue 210 mm
|Suspension arrière
|Monobras oscillant en fonte d'aluminium avec Paralever, articulation directe, amortissement asservi à la course de débattement. Débattement de la roue 200 mm
|Angle de chasse
|26,9°
|26,8°
|Chasse à la roue
|120,8 mm
|121,3 mm
|Frein avant
|Double disque flottant de 310 mm, étriers flottants à deux pistons, BMW Motorrad ABS PRO
|Frein arrière
|Simple disque de 265 mm, étrier flottant à deux pistons, BMW Motorrad ABS PRO
|Roues
|Jantes aluminium à rayons croisés, avant 2.15x21", arrière 4.00x17"
|Jantes aluminium à rayons croisés, avant 2.15x21", arrière 4.00x18"
|Pneu avant
|90/90-21
|Pneu arrière
|150/70 R17
|150/70 R 18
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur analogique avec écran LCD (TFT en option)
|Prise
|12V
|Application mobile
|Option ConnectedRide, application BMW Motorrad Connected
|
Contenances
|Réservoir
|15,5 litres
|Coloris
|Noir, blanc, Sandstorm
|Prix
|A partir de 17.650 euros
