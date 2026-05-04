La CF Moto 1000 MT-X est un trail puissant, complet et ambitieux, mais est-il capable de rivaliser avec les Européennes et les Japonaises ?

La CF Moto 1000 MT-X réussit son entrée dans la cour des grands. Elle confirme au passage les progrès du constructeur chinois à tous les niveaux et continue de convaincre par la qualité perçue. En proposant un maxi-trail à la fois performant, très bien équipé et financièrement accessible, la marque chinoise enfonce le clou dans les pneus de ses concurrentes de tous ordres et de toutes marques. Son twin de 112 chevaux annonce la couleur (fut-elle orange) et son couple très présent lui offre des prestations solides, tandis que son rapport qualité-prix la place parmi les offres les plus compétitives du marché, si ce n’est sur la première place. Ses principaux défauts ? La chaleur dégagée par le moteur, qui mériterait une meilleure protection thermique, sûrement, au niveau du catalyseur et du cylindre arrière, et le côté très précautionneux et préventif des assistances corroborant le fait que CF Moto ne veut pas prendre de risques, tout comme l’entreprise le fait avec la motorisation, volontairement raisonnable en matière de puissance. Cela permet d’obtenir une garantie de 5 ans et une fiabilité renforcée, ainsi qu’un intervalle d’entretien espacé.

Alors oui, l’ABS et le contrôle de traction sont assez intrusifs en mode « Normal » (on peut les régler en mode off road et surtout les désactiver), la protection aérodynamique est limitée par une bulle résolument trop étroite et sûrement un peu trop basse (la bulle touring est en option), ou encore son poids en off-road est plus sensible que sur route, notamment du fait de la gestion moteur à bas régime imposant de bien « tendre » les gaz. À chaque remarque, une solution déjà implémentée. Reste que la 1000MT-X impose de bien roder le bicylindre et surtout sa boîte de vitesses, afin de pouvoir en tirer le meilleur et placer au mieux la moto, tout comme il est recommandé de jouer de quelques clics sur l’amortissement pour l’adapter aux conditions de route et de confort. Pour autant, la prestation est excellente pour les voyageurs comme pour les aventuriers. Elle ne rechigne pas à faire du tout chemin enjoué en se montrant particulièrement ludique. Tout comme elle sait l’être sur route, une fois que l’on sait qu’elle aime être « poussée », enrouler et conserver les gaz sans pour autant consommer plus que de raison.

Face à une concurrence établie, plus onéreuse lorsqu’européenne (900 Gs ou Tiger 900), elle s’impose comme une alternative crédible et polyvalente, capable de rivaliser avec des modèles bien plus établis, y compris en un sens l’Africa Twin 1000, aujourd’hui remplacée par une 1100 plus technologique, notamment au niveau de la suspension. Tout en répondant à un large éventail d’usages, elle justifie son suffixe X. Surtout, elle est particulièrement bien équipée et cohérente en tous sens. Reste à voir si une version à roue de 19 pouces avant et 17 pouces arrière sera proposée, laquelle pourrait rafler la mise à plus d’un titre, notamment du fait d’un tarif imbattable à ce jour.