Le constructeur d’Akashi fut particulièrement dynamique en Europe sur le segment du trail tout terrain. Pléthore de trails verts étaient proposés dans les concessions Kawasaki, et certaines comme les KMX et KDX 125 et les KLX-R 300 et 650 se sont élevées au rang de mythes avec des tarifs en rapport sur le marché de l’occasion.

Encore aujourd’hui, nombreux sont les trailistes qui lorgnent sur les KLX 230, 300 et 300 R et KLR 650, réservées aux marchés US et sud américains. Avec sa plastique agressive de moto de rallye, la nouvelle Kawasaki KLE s’inscrit esthétiquement dans cette lignée, son look est même beaucoup plus agressif que celui de la KLR 650 proposée aux USA.

Mais n’est-ce que de la gueule ? Non !

La garde au sol inférieure à 20 cm est certes très modeste comparé aux trails concurrents mais l’ergonomie est particulièrement adaptée à l’usage off road en position de debout. Aussi, cette machine légère de direction est rassurante : son poids n’est pas haut perché, elle n’embarque pas comme peut le faire une 700 Ténéré. Enfin, son moteur plein mais doux à bas régime est d’autant plus rassurant que la gestion à la poignée de gaz est irréprochable : aucun à-coup n’est à noter sur le filet de gaz. Bien sûr, les suspensions plutôt basiques ne permettent pas trop d’excentricités mais pour un usage loisir dans les chemins blancs, cette moto est idéale. Kawasaki ne prétend d’ailleurs pas avoir habillé une KX !

Quant à l’usage routier, faute à la selle ferme et aux suspensions sèches sur les fripures du bitume, la KLE n’est pas la plus confortable des machines de la catégorie mais elle est très légère à conduire car très vive de direction, elle freine très bien et dispose d’un moteur volontaire : ce côté ludique est attachant au quotidien.

Donc pour répondre à la question posée dans notre titre, cette moto mérite bien d’être classée dans une catégorie « adventure » car elle en présente tous les codes et permet d’autant plus de s’échapper dans les chemins qu’elle n’est pas intimidante !

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