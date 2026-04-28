La nouvelle Kawasaki KLE 500 est-elle un trail « adventure » ou une routière déguisée ?
3. L’avis de la rédaction sur la Kawasaki KLE 500
Le constructeur d’Akashi fut particulièrement dynamique en Europe sur le segment du trail tout terrain. Pléthore de trails verts étaient proposés dans les concessions Kawasaki, et certaines comme les KMX et KDX 125 et les KLX-R 300 et 650 se sont élevées au rang de mythes avec des tarifs en rapport sur le marché de l’occasion.
Encore aujourd’hui, nombreux sont les trailistes qui lorgnent sur les KLX 230, 300 et 300 R et KLR 650, réservées aux marchés US et sud américains. Avec sa plastique agressive de moto de rallye, la nouvelle Kawasaki KLE s’inscrit esthétiquement dans cette lignée, son look est même beaucoup plus agressif que celui de la KLR 650 proposée aux USA.
Mais n’est-ce que de la gueule ? Non !
La garde au sol inférieure à 20 cm est certes très modeste comparé aux trails concurrents mais l’ergonomie est particulièrement adaptée à l’usage off road en position de debout. Aussi, cette machine légère de direction est rassurante : son poids n’est pas haut perché, elle n’embarque pas comme peut le faire une 700 Ténéré. Enfin, son moteur plein mais doux à bas régime est d’autant plus rassurant que la gestion à la poignée de gaz est irréprochable : aucun à-coup n’est à noter sur le filet de gaz. Bien sûr, les suspensions plutôt basiques ne permettent pas trop d’excentricités mais pour un usage loisir dans les chemins blancs, cette moto est idéale. Kawasaki ne prétend d’ailleurs pas avoir habillé une KX !
Quant à l’usage routier, faute à la selle ferme et aux suspensions sèches sur les fripures du bitume, la KLE n’est pas la plus confortable des machines de la catégorie mais elle est très légère à conduire car très vive de direction, elle freine très bien et dispose d’un moteur volontaire : ce côté ludique est attachant au quotidien.
Donc pour répondre à la question posée dans notre titre, cette moto mérite bien d’être classée dans une catégorie « adventure » car elle en présente tous les codes et permet d’autant plus de s’échapper dans les chemins qu’elle n’est pas intimidante !
Caradisiac a aimé
- Train avant vif
- Douceur moteur
- Position de conduite en TT
- Freinage
Caradisiac n’a pas aimé
- Vibrations
- Confort ferme
- Turbulences aéro (casque)
- Pas d’alimentation aux en série
|Kawasaki KLE 500
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kawasaki KLE 500
|Kawasaki KLE 500 SE (Standard)
|Moteur
|Type
|Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
|Cylindrée
|451 cm³
|Alésage / Course
|70 mm x 58,6 mm
|Puissance maxi
|45 ch à 9 000 trs/mn
|Couple maxi
|4,3 mkg à 6 000 trs/mn
|Rapport volumétrique
|11,3:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|NC
|Alimentation
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|16 l (réserve, NC l)
|Emissions CO2
|93 g/km
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|4 l / 100 km 5,5 l /100 km au rythme de l’essai ( 60 % autoroute)
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|multidisques en bain d’huile, ; commande par câble
|Boite
|6 V
|Transmission finale
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|treillis en tubes d’acier
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L : 2300 mm, l : 980 mm (940 mm) ; h 1460 / 1510 / mm (1355 / 1405 mm)
|Empattement
|1 555 mm
|Angle de chasse
|28°
|Chasse
|104 mm
|Garde au sol
|185 mm
|Hauteur de selle
|870 mm
|Poids
|195 kg pleins faits (194 kg)
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée KYB non réglable ø 41 mm,, déb. 210 mm
|Arrière
|Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, déb 196 mm
|Roues
|Type
|jantes rayonnées (à chambre à air)
|Dimensions jantes AV/AR
|21 & 17
|Pneumatiques
|IRC 90/90 x 21 – 140/70 x 17
|Freins
|Avant
|Disque ø 300 mm, étrier 2 pistons Nissin, ABS déconnectable
|Arrière
|Disque ø 230 mm, étrier Nissin 1 piston, ABS déconnectable
|Equipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur (LCD)
|Contrôle de traction
|non
|ABS
|ABS 2 canaux + désactivable
|Modes de conduite
|non
|Divers
|Feu et clignotants à LED
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|non
|Bulle réglable
|Oui (3 positions)
|Alarme
|Non
|démarrage sans clé
|Non
|alimentation électrique
|option
|Poignée de maintien passager
|Non
|Béquille centrale
|Option (345 € )
|Tarif
|7399 € ( 6549 €)
|Coloris / Versions
|vert, gris ou blanc (gris)
|Options principales
|alimentation aux (115 €), crash-bars (392 €), poignées chauffantes (382 €), porte paquets arrière / poignées passager ( 307 €)…
|Garantie
|4 ans
Photos (37)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération