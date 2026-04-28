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Kawasaki Kle

Essai

La nouvelle Kawasaki KLE 500 est-elle un trail « adventure » ou une routière déguisée ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

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3. L’avis de la rédaction sur la Kawasaki KLE 500

 

La nouvelle Kawasaki KLE 500 est-elle un trail « adventure » ou une routière déguisée ?

Le constructeur d’Akashi fut particulièrement dynamique en Europe sur le segment du trail tout terrain. Pléthore de trails verts étaient proposés dans les concessions Kawasaki, et certaines comme les KMX et KDX 125 et les KLX-R 300 et 650 se sont élevées au rang de mythes avec des tarifs en rapport sur le marché de l’occasion.

Encore aujourd’hui, nombreux sont les trailistes qui lorgnent sur les KLX 230, 300 et 300 R et KLR 650, réservées aux marchés US et sud américains. Avec sa plastique agressive de moto de rallye, la nouvelle Kawasaki KLE s’inscrit esthétiquement dans cette lignée, son look est même beaucoup plus agressif que celui de la KLR 650 proposée aux USA.

La nouvelle Kawasaki KLE 500 est-elle un trail « adventure » ou une routière déguisée ?

Mais n’est-ce que de la gueule ? Non !

La garde au sol inférieure à 20 cm est certes très modeste comparé aux trails concurrents mais l’ergonomie est particulièrement adaptée à l’usage off road en position de debout. Aussi, cette machine légère de direction est rassurante : son poids n’est pas haut perché, elle n’embarque pas comme peut le faire une 700 Ténéré. Enfin, son moteur plein mais doux à bas régime est d’autant plus rassurant que la gestion à la poignée de gaz est irréprochable : aucun à-coup n’est à noter sur le filet de gaz. Bien sûr, les suspensions plutôt basiques ne permettent pas trop d’excentricités mais pour un usage loisir dans les chemins blancs, cette moto est idéale. Kawasaki ne prétend d’ailleurs pas avoir habillé une KX !

Quant à l’usage routier, faute à la selle ferme et aux suspensions sèches sur les fripures du bitume, la KLE n’est pas la plus confortable des machines de la catégorie mais elle est très légère à conduire car très vive de direction, elle freine très bien et dispose d’un moteur volontaire : ce côté ludique est attachant au quotidien.

Donc pour répondre à la question posée dans notre titre, cette moto mérite bien d’être classée dans une catégorie « adventure » car elle en présente tous les codes et permet d’autant plus de s’échapper dans les chemins qu’elle n’est pas intimidante !

Caradisiac a aimé

  • Train avant vif
  • Douceur moteur
  • Position de conduite en TT
  • Freinage

Caradisiac n’a pas aimé

  • Vibrations
  • Confort ferme
  • Turbulences aéro (casque)
  • Pas d’alimentation aux en série
Kawasaki KLE 500
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
  • 8.333333333333334
Position de conduite
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Protection (vent/pluie)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Duo
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Gestion cartographie
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Châssis
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Répartition des masses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Feeling au levier/pied
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Kawasaki KLE 500

  Kawasaki KLE 500 SE (Standard)
   
Moteur  
Type Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 AC, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
Cylindrée 451 cm³
Alésage / Course 70 mm x 58,6 mm
Puissance maxi 45 ch à 9 000 trs/mn
Couple maxi 4,3 mkg à 6 000 trs/mn
Rapport volumétrique 11,3:1 
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique 
Capacité de carburant 16 l (réserve, NC l)
Emissions CO2 93 g/km
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 4 l / 100 km 5,5 l /100 km au rythme de l’essai ( 60 % autoroute)
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage multidisques en bain d’huile,  ; commande par câble
Boite 6 V
Transmission finale Chaine
   
Partie cycle  
Cadre treillis en tubes d’acier
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2300 mm, l : 980 mm (940 mm)  ; h 1460 / 1510 /  mm (1355 / 1405 mm)
Empattement 1 555 mm
Angle de chasse 28°
Chasse 104 mm
Garde au sol 185 mm
Hauteur de selle 870 mm
Poids  195 kg pleins faits (194 kg)
   
Suspensions  
Avant Fourche inversée KYB non réglable ø 41 mm,, déb. 210 mm
Arrière Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, déb 196 mm
   
Roues  
Type jantes rayonnées (à chambre à air)
Dimensions jantes AV/AR 21 & 17
Pneumatiques IRC 90/90 x 21 – 140/70 x 17
   
Freins  
Avant Disque ø 300 mm, étrier 2 pistons Nissin, ABS déconnectable
Arrière Disque  ø 230 mm, étrier Nissin 1 piston, ABS déconnectable
   
Equipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT couleur (LCD)
Contrôle de traction  non
ABS ABS 2 canaux + désactivable
Modes de conduite non
Divers Feu et clignotants à LED
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables non
Bulle réglable Oui (3 positions)
Alarme Non
démarrage sans clé Non
alimentation électrique option
Poignée de maintien passager Non
Béquille centrale Option (345 € )
   
Tarif 7399 € ( 6549 €)
Coloris / Versions  vert, gris ou blanc (gris)
Options principales alimentation aux (115 €), crash-bars (392 €), poignées chauffantes (382 €), porte paquets arrière / poignées passager ( 307 €)…
Garantie 4 ans
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