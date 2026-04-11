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Kawasaki Z 650

Essai

La Kawasaki Z650 s’offre une cure de jouvence pour l’été 2026

Dans Moto / Nouveauté

Damien Bertrand

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3. L’avis de la rédaction sur la Kawasaki Z650 2026

 

La Kawasaki Z650 s’offre une cure de jouvence pour l’été 2026

Kawasaki fait pertinemment évoluer sa Z650 S, par de légers apports qui lui donne une nouvelle personnalité. Plus efficace en pilotage, convaincante en dynamique avec sa mécanique disponible, le roadster se redonne un peu de lustre face à une concurrence nombreuse et solide.

Tarifée 7 599 €, la Z mériterait tout de même des suspensions plus constantes et sans doute un surcroît de puissance pour le marketing. Parce que la taille, ça compte aussi.

Équipements de série

- Éclairage LED

- Embrayage anti-dribble

- ABS

Options

- Quickshifter 280 €

- Poignées passager 129 €

Accessoires pack S (Sport) – 480 €

- Capot de selle

- Cache compteur fumé large

- Protection de réservoir

- Porte-clés Z – 50e anniversaire

- Film de protection d’écran de tableau de bord

Pack Performance - 1 950 €

- Akrapovic

- Capot de selle

- Cache compteur

- Protection réservoir

- Film protection écran

- Porte-clef Z

Caradisiac a aimé

  • Esthétique dynamique
  • Personnalité et disponibilité moteur
  • Injection millimétrée
  • Équilibre et répartition des masses
  • Efficacité dynamique

Caradisiac n’a pas aimé

  • Monte pneumatique par défaut
  • Quickshifter optionnel (280 euros)
  • Collecteurs exposés
  • Finitions moteur
Kawasaki Z650 2026
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
  • 4.666666666666667
Instrumentation
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Ergonomie/confort
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Position de conduite
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Protection (vent/pluie)
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Duo
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Reprise/souplesse/vibration
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Boîte de vitesses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Gestion cartographie
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Châssis
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Répartition des masses
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Réglages suspensions
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Budget
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prix d’achat
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

La fiche technique de la Kawasaki Z650 2026

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 649 cm3 (83 x 60 mm)
Puissance 68 cv (50,2 kW) à 8.000 tours/minute
Couple 64 Nm (6,5 kgf.m) à 6.700 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter semi-sec, lubrification sous pression
Alimentation Injection électronique de carburant, 2 x 36 mm avec double corps papilloné
Mode de conduite -

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile, antidribble, commande manuelle
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Treillis tubulaire en acier
Longueur 2.055 mm
Largeur 805 mm
Empattement 1.410 mm
Garde au sol 130 mm
Hauteur de selle 805 mm
Poids 171 kg à sec, 190 kg tous pleins faits
Suspension avant Fourche télescopique de 41 mm, débattement 125 mm
Suspension arrière Bras oscillant en alliage d'aluminium, amortisseur horizontal de type Back-link réglable en précharge, débattement 130 mm
Angle de chasse
Chasse à la roue 100 mm
Frein avant Double disque flottant de 300 mm. Etriers deux pistons. ABS Continental
Frein arrière Simple disque de frein de 220 mm. Etrier à simple piston. ABS Continental
Roues En alliage : 17 pouces
Pneu avant 120/70ZR17M/C (58W)
Pneu arrière 160/60ZR17M/C (69W)

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 4 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT de 4,3 pouces
Prise -
Application mobile Kawasaki Rideology, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 15 litres
Coloris Gris/noir, noir/gris, vert/gris
Prix 7.599 euros
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