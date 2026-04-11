La Kawasaki Z650 s’offre une cure de jouvence pour l’été 2026

Kawasaki fait pertinemment évoluer sa Z650 S, par de légers apports qui lui donne une nouvelle personnalité. Plus efficace en pilotage, convaincante en dynamique avec sa mécanique disponible, le roadster se redonne un peu de lustre face à une concurrence nombreuse et solide.

Tarifée 7 599 €, la Z mériterait tout de même des suspensions plus constantes et sans doute un surcroît de puissance pour le marketing. Parce que la taille, ça compte aussi.

Équipements de série

- Éclairage LED

- Embrayage anti-dribble

- ABS

Options

- Quickshifter 280 €

- Poignées passager 129 €

Accessoires pack S (Sport) – 480 €

- Capot de selle

- Cache compteur fumé large

- Protection de réservoir

- Porte-clés Z – 50e anniversaire

- Film de protection d’écran de tableau de bord

Pack Performance - 1 950 €

- Akrapovic

- Capot de selle

- Cache compteur

- Protection réservoir

- Film protection écran

- Porte-clef Z

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