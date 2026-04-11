La Kawasaki Z650 s’offre une cure de jouvence pour l’été 2026

3. L’avis de la rédaction sur la Kawasaki Z650 2026
Kawasaki fait pertinemment évoluer sa Z650 S, par de légers apports qui lui donne une nouvelle personnalité. Plus efficace en pilotage, convaincante en dynamique avec sa mécanique disponible, le roadster se redonne un peu de lustre face à une concurrence nombreuse et solide.
Tarifée 7 599 €, la Z mériterait tout de même des suspensions plus constantes et sans doute un surcroît de puissance pour le marketing. Parce que la taille, ça compte aussi.
Équipements de série
- Éclairage LED
- Embrayage anti-dribble
- ABS
Options
- Quickshifter 280 €
- Poignées passager 129 €
Accessoires pack S (Sport) – 480 €
- Capot de selle
- Cache compteur fumé large
- Protection de réservoir
- Porte-clés Z – 50e anniversaire
- Film de protection d’écran de tableau de bord
Pack Performance - 1 950 €
- Akrapovic
- Capot de selle
- Cache compteur
- Protection réservoir
- Film protection écran
- Porte-clef Z
Caradisiac a aimé
- Esthétique dynamique
- Personnalité et disponibilité moteur
- Injection millimétrée
- Équilibre et répartition des masses
- Efficacité dynamique
Caradisiac n’a pas aimé
- Monte pneumatique par défaut
- Quickshifter optionnel (280 euros)
- Collecteurs exposés
- Finitions moteur
|Kawasaki Z650 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kawasaki Z650 2026
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|649 cm3 (83 x 60 mm)
|Puissance
|68 cv (50,2 kW) à 8.000 tours/minute
|Couple
|64 Nm (6,5 kgf.m) à 6.700 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter semi-sec, lubrification sous pression
|Alimentation
|Injection électronique de carburant, 2 x 36 mm avec double corps papilloné
|Mode de conduite
|-
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile, antidribble, commande manuelle
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Treillis tubulaire en acier
|Longueur
|2.055 mm
|Largeur
|805 mm
|Empattement
|1.410 mm
|Garde au sol
|130 mm
|Hauteur de selle
|805 mm
|Poids
|171 kg à sec, 190 kg tous pleins faits
|Suspension avant
|Fourche télescopique de 41 mm, débattement 125 mm
|Suspension arrière
|Bras oscillant en alliage d'aluminium, amortisseur horizontal de type Back-link réglable en précharge, débattement 130 mm
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|100 mm
|Frein avant
|Double disque flottant de 300 mm. Etriers deux pistons. ABS Continental
|Frein arrière
|Simple disque de frein de 220 mm. Etrier à simple piston. ABS Continental
|Roues
|En alliage : 17 pouces
|Pneu avant
|120/70ZR17M/C (58W)
|Pneu arrière
|160/60ZR17M/C (69W)
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|4 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT de 4,3 pouces
|Prise
|-
|Application mobile
|Kawasaki Rideology, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|15 litres
|Coloris
|Gris/noir, noir/gris, vert/gris
|Prix
|7.599 euros
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Sommaire
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