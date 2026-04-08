Peut-on faire plus polyvalent, moins cher et aussi fun que la Kove 800X GT ?
3. L'avis de la rédaction sur la Kove 800X GT
Plus que la déclinaison du modèle phare 800X en version GT à jante de 19 et 17’’, la grosse nouveauté 2026 chez Kove réside dans l’arrivée sur ce modèle (versions Pro et GT) d’une électronique Bosch complète, son ride by wire, ses modes de réponse moteur, ses modes de conduite, son shifter et sa centrale inertielle : coté poignée de gaz et shifter, la transition est réussie, la moto est beaucoup plus agréable à piloter que l’ancienne version, les rapports passent facilement et le contrôle des gaz est sans accoup.
En revanche, les assistances manquent de développement : le cornering ABS et le contrôle de traction sont très, même trop intrusifs ; la marque promet des mises à jour à venir. Aussi, l’interface est pénible à utiliser : les réglages du mode de conduite personnalisable ne restent pas en mémoire et il faut entrer dans les menus et tout re-régler à chaque fois qu’on coupe le contact ou qu’on change de mode, une gymnastique assez pénible à l’usage. Ceci mis à part, elle a de la gueule, cette 800X GT, en plus, elle s’avère aussi ludique mais moins chère et plus basse de selle que la version Pro, ce qui la rend pertinente pour qui n’envisage pas de faire de tout terrain de manière très assidue.
Elle n’est certes pas la plus confortable des trails de ce prix, mais pas la pire non plus, et à moins de 9 000 €, pour ce niveau d’équipement, une garantie 5 ans et un réseau de 80 concessionnaires, elle vaut carrément le coup !
Caradisiac a aimé
- Prix
- Equipement
- Look
- Moteur sympa
- Protection correcte
Caradisiac n'a pas aimé
- Manque de développement ABS cornering et TC
- Modes de réponse rain et sport peu pertinents
- Shifter inconsistant
- Suspensions fermes
- Freinage avant manque de mordant
|Kove 800X GT
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la Kove 800 X GT
|Kove 800X GT
|Moteur
|Type
|Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
|Cylindrée
|799 cm³
|Alésage / Course
|88 mm x 65,7 mm
|Puissance maxi
|95 ch à 9 000 trs/mn
|Couple maxi
|8 mkg à 7 500 trs/mn
|Rapport volumétrique
|13:1
|Emissions sonores
|NC
|Capacité huile (*huile/filtre)
|NC
|Alimentation
|Injection électronique
|Capacité de carburant
|22 l (réserve, 3 l)
|Emissions CO2
|NC
|Norme
|Euro 5+
|Consommation de l’essai
|5 l / 100 km (estimation)
|Batterie
|12V
|Transmission
|Embrayage
|Multidisques en bain d’huile, antidribble ; commande par câble
|Boite
|6 V
|Transmission finale
|Chaine
|Partie cycle
|Cadre
|Cadre double poutre acier
|Bras oscillant
|Aluminium
|Dimensions
|L : 2230, l : 930 mm ; h 1395 mm
|Empattement
|1 520 mm
|Angle de chasse
|NC
|Chasse
|NC
|Garde au sol
|230 mm
|Hauteur de selle
|826 mm
|Poids
|195 kg pleins faits (182 kg à vide)
|Suspensions
|Avant
|Fourche inversée KYB ø 48 mm réglable en précontrainte, compression et détente ,déb. 210 mm
|Arrière
|Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, compression et détente, déb 210 mm
|Roues
|Type
|rayonnées tubeless
|Dimensions jantes AV/AR
|3’’ x 17/ 4,5’’ X 17
|Pneumatiques
|CST Ride Ambro A3 ST 110/80 x 19 – 150/70 x 17
|Freins
|Avant
|Deux disques ø 310 mm, étriers flottants 2 pistons juxtaposés Taisko, ABS Bosch optimisé en virage
|Arrière
|Disque fixe ø 240 mm, étrier flottant 1 pistons, ABS Bosch optimisé en virage
|Équipement électronique de série
|Tableau de bord
|TFT couleur 7’’
|Contrôle de traction
|Bosch déconnectable
|ABS
|ABS optimisé en virage Bosch deconnectable
|Modes de conduite
|5 modes. Eco / Pluie / Sport / Off Road / Personnalisé
|Divers
|Feu et clignotants à LED, quickshifter bidirectionnel, TPMS
|Aspects pratiques
|Commandes réglables
|levier de frein
|Bulle réglable
|non
|Alarme
|Non
|démarrage sans clé
|Non
|alimentation électrique
|USB C + USB
|Poignée de maintien passager
|Oui
|Béquille centrale
|Non
|Divers
|Sabot & crashbar en série,
|Tarif
|8 799 €
|Coloris / Versions
|blanc ou noir
|Options principales
|Bagagerie
|Garantie
|5 ans
Photos (25)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération