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Kove

Essai

Peut-on faire plus polyvalent, moins cher et aussi fun que la Kove 800X GT ?

Dans Moto / Nouveauté

Pierre Siedzianowski

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3. L'avis de la rédaction sur la Kove 800X GT

 

Peut-on faire plus polyvalent, moins cher et aussi fun que la Kove 800X GT ?

Plus que la déclinaison du modèle phare 800X en version GT à jante de 19 et 17’’, la grosse nouveauté 2026 chez Kove réside dans l’arrivée sur ce modèle (versions Pro et GT) d’une électronique Bosch complète, son ride by wire, ses modes de réponse moteur, ses modes de conduite, son shifter et sa centrale inertielle : coté poignée de gaz et shifter, la transition est réussie, la moto est beaucoup plus agréable à piloter que l’ancienne version, les rapports passent facilement et le contrôle des gaz est sans accoup.

En revanche, les assistances manquent de développement : le cornering ABS et le contrôle de traction sont très, même trop intrusifs ; la marque promet des mises à jour à venir. Aussi, l’interface est pénible à utiliser : les réglages du mode de conduite personnalisable ne restent pas en mémoire et il faut entrer dans les menus et tout re-régler à chaque fois qu’on coupe le contact ou qu’on change de mode, une gymnastique assez pénible à l’usage. Ceci mis à part, elle a de la gueule, cette 800X GT, en plus, elle s’avère aussi ludique mais moins chère et plus basse de selle que la version Pro, ce qui la rend pertinente pour qui n’envisage pas de faire de tout terrain de manière très assidue.

Peut-on faire plus polyvalent, moins cher et aussi fun que la Kove 800X GT ?

Elle n’est certes pas la plus confortable des trails de ce prix, mais pas la pire non plus, et à moins de 9 000 €, pour ce niveau d’équipement, une garantie 5 ans et un réseau de 80 concessionnaires, elle vaut carrément le coup !

Caradisiac a aimé

  • Prix
  • Equipement
  • Look
  • Moteur sympa
  • Protection correcte

Caradisiac n'a pas aimé

  • Manque de développement ABS cornering et TC
  • Modes de réponse rain et sport peu pertinents
  • Shifter inconsistant
  • Suspensions fermes
  • Freinage avant manque de mordant

 

Kove 800X GT
Look
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Design
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Instrumentation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Déplacement à l’arrêt
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Freinage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
Prix d’achat
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
  • 10
Rapport qualité/prix
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la Kove 800 X GT

  Kove 800X GT
   
Moteur  
Type Bicylindre parallèle, 4 temps, 2 ACT, 4 soupapes/cyl, refroidissement liquide
Cylindrée 799 cm³
Alésage / Course 88 mm x 65,7 mm
Puissance maxi 95 ch à 9 000 trs/mn
Couple maxi 8 mkg à 7 500 trs/mn
Rapport volumétrique 13:1 
Emissions sonores NC
Capacité huile (*huile/filtre) NC
Alimentation Injection électronique 
Capacité de carburant 22 l (réserve, 3 l)
Emissions CO2 NC
Norme Euro 5+
Consommation de l’essai 5 l / 100 km (estimation)
Batterie 12V
   
Transmission  
Embrayage Multidisques en bain d’huile, antidribble  ; commande par câble
Boite 6 V
Transmission finale Chaine
   
Partie cycle  
Cadre Cadre double poutre acier
Bras oscillant Aluminium
Dimensions L : 2230, l : 930 mm ; h 1395 mm
Empattement 1 520 mm
Angle de chasse NC
Chasse NC
Garde au sol 230 mm
Hauteur de selle 826 mm
Poids  195 kg pleins faits (182 kg à vide)
   
Suspensions  
Avant Fourche inversée KYB  ø 48 mm réglable en précontrainte, compression et détente ,déb. 210 mm
Arrière Mono amortisseur KYB réglable en précontrainte, compression et détente, déb 210 mm
   
Roues  
Type rayonnées tubeless
Dimensions jantes AV/AR 3’’ x 17/ 4,5’’ X 17
Pneumatiques CST Ride Ambro A3  ST 110/80 x 19 – 150/70 x 17
   
Freins  
Avant Deux disques ø 310 mm, étriers flottants 2 pistons juxtaposés Taisko, ABS Bosch optimisé en virage
Arrière Disque fixe ø 240 mm, étrier flottant 1 pistons, ABS Bosch optimisé en virage 
   
Équipement électronique de série  
   
Tableau de bord TFT couleur 7’’ 
Contrôle de traction  Bosch déconnectable 
ABS ABS optimisé en virage Bosch deconnectable 
Modes de conduite 5 modes. Eco / Pluie / Sport / Off Road / Personnalisé 
Divers Feu et clignotants à LED, quickshifter bidirectionnel, TPMS
   
Aspects pratiques   
   
Commandes réglables levier de frein
Bulle réglable non
Alarme Non
démarrage sans clé Non
alimentation électrique USB C + USB
Poignée de maintien passager Oui
Béquille centrale Non
Divers  Sabot & crashbar en série, 
   
Tarif 8 799 €
Coloris / Versions  blanc ou noir
Options principales Bagagerie 
Garantie 5 ans
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