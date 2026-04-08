Peut-on faire plus polyvalent, moins cher et aussi fun que la Kove 800X GT ?

Plus que la déclinaison du modèle phare 800X en version GT à jante de 19 et 17’’, la grosse nouveauté 2026 chez Kove réside dans l’arrivée sur ce modèle (versions Pro et GT) d’une électronique Bosch complète, son ride by wire, ses modes de réponse moteur, ses modes de conduite, son shifter et sa centrale inertielle : coté poignée de gaz et shifter, la transition est réussie, la moto est beaucoup plus agréable à piloter que l’ancienne version, les rapports passent facilement et le contrôle des gaz est sans accoup.

En revanche, les assistances manquent de développement : le cornering ABS et le contrôle de traction sont très, même trop intrusifs ; la marque promet des mises à jour à venir. Aussi, l’interface est pénible à utiliser : les réglages du mode de conduite personnalisable ne restent pas en mémoire et il faut entrer dans les menus et tout re-régler à chaque fois qu’on coupe le contact ou qu’on change de mode, une gymnastique assez pénible à l’usage. Ceci mis à part, elle a de la gueule, cette 800X GT, en plus, elle s’avère aussi ludique mais moins chère et plus basse de selle que la version Pro, ce qui la rend pertinente pour qui n’envisage pas de faire de tout terrain de manière très assidue.

Elle n’est certes pas la plus confortable des trails de ce prix, mais pas la pire non plus, et à moins de 9 000 €, pour ce niveau d’équipement, une garantie 5 ans et un réseau de 80 concessionnaires, elle vaut carrément le coup !

Caradisiac a aimé

Prix

Equipement

Look

Moteur sympa

Protection correcte Caradisiac n'a pas aimé Manque de développement ABS cornering et TC

Modes de réponse rain et sport peu pertinents

Shifter inconsistant

Suspensions fermes

Freinage avant manque de mordant

Kove 800X GT Look







Design







Qualité de finition/montage







Aspects pratiques







Instrumentation







Espace de rangement







Équipement de série







Ergonomie/confort







Position de conduite







Protection (vent/pluie)







Duo







Confort







Prise en main







Déplacement à l’arrêt







Moteur







Sonorité







Puissance/performance







Couple







Reprise/souplesse/vibration







Boîte de vitesses







Gestion cartographie







Châssis







Répartition des masses







Tenue de route







Remontée d’informations







Qualité de suspensions







Réglages suspensions







Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)







Freinage







Feeling au levier/pied







Qualité d’ABS







Efficacité de freinage







Budget







Prix d’achat







Rapport qualité/prix







Rapport à la concurrence







Consommation









La fiche technique de la Kove 800 X GT