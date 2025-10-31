Vous en avez assez des essais de Chinoises (même quand elles sont sympas et performantes) ? Pour vous le trail n’est pas la moto idéale ? Vous aimez les roadsters et les sportives ? Alors soyez les bienvenus dans l’univers KTM.

Le ticket d’entrée 15 949 €. Comptez plutôt aux alentours de 17 000 € une fois les packs d’options activés et sans Power Part. Sans concession, avec une qualité hors pair, des idées à foison, bonnes pour la plupart et un niveau technique très haut de gamme, cette 990 RC-R n’en demeure pas moins une excellente initiatrice pour la piste et un engin redoutable sur route. Facile, agile et gracile, donc, elle met à profit aussi bien le software de ses assistances que le hardware de son matériel et de son cadre tout en réclamant de l’attention portée à ses réglages pour être pleinement exploitée.

Nettement supérieure à la Duke, dont elle dérive pourtant, cette Supersport est avant tout une super moto, bien née, fut-ce dans la plus grande difficulté. Sortie des chaînes de Mattighofen, elle profite d’une garantie de 4 ans et d’un intervalle de révision portant le réglage du jeu aux soupapes tous les 60 000 km aux dires du constructeur. De quoi rassurer et faire plaisir quand bien même l’on sait qu’en fonction du type d’utilisation, on préférera sûrement faire plus attention. S’il nous fallait trouver des défauts à cette moto, disons qu’elle n’est pas une rouleuse à valises, qu’elle pourra chauffer un peu les mollets en été et qu’elle n’est pas aussi souple de moteur que ses concurrentes les plus directes : la Yamaha R9 ou encore la Ducati Panigale V2. Pour le reste, elle pourrait bien les supplanter. L’avenir dira. Toujours est-il que cette nouveauté à moins de 17 000 € (tous packs d’options compris) en donne pour son compte, fut il en banque et tord pas mal d’idées reçues. Surtout, elle donne goût à autre chose et a le mérite de sembler réellement apporter un peu de compétition « GP style » dans votre vie. Que ce soit d’un point de vue esthétique ou d’un point de vue électronique. Et que c’est particulièrement légitime et pertinent, le tout sans pousser au crime.

À la rédaction, nous avons aimé. Et vous ?

Caradisiac a aimé