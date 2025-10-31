Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ktm Rc

Essai

La KTM 990 RC-R est-elle la sportive newgen ?

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur la KTM 990 RC-R

 

La KTM 990 RC-R est-elle la sportive newgen ?

Vous en avez assez des essais de Chinoises (même quand elles sont sympas et performantes) ? Pour vous le trail n’est pas la moto idéale ? Vous aimez les roadsters et les sportives ? Alors soyez les bienvenus dans l’univers KTM.

Le ticket d’entrée 15 949 €. Comptez plutôt aux alentours de 17 000 € une fois les packs d’options activés et sans Power Part. Sans concession, avec une qualité hors pair, des idées à foison, bonnes pour la plupart et un niveau technique très haut de gamme, cette 990 RC-R n’en demeure pas moins une excellente initiatrice pour la piste et un engin redoutable sur route. Facile, agile et gracile, donc, elle met à profit aussi bien le software de ses assistances que le hardware de son matériel et de son cadre tout en réclamant de l’attention portée à ses réglages pour être pleinement exploitée.

Nettement supérieure à la Duke, dont elle dérive pourtant, cette Supersport est avant tout une super moto, bien née, fut-ce dans la plus grande difficulté. Sortie des chaînes de Mattighofen, elle profite d’une garantie de 4 ans et d’un intervalle de révision portant le réglage du jeu aux soupapes tous les 60 000 km aux dires du constructeur. De quoi rassurer et faire plaisir quand bien même l’on sait qu’en fonction du type d’utilisation, on préférera sûrement faire plus attention. S’il nous fallait trouver des défauts à cette moto, disons qu’elle n’est pas une rouleuse à valises, qu’elle pourra chauffer un peu les mollets en été et qu’elle n’est pas aussi souple de moteur que ses concurrentes les plus directes : la Yamaha R9 ou encore la Ducati Panigale V2. Pour le reste, elle pourrait bien les supplanter. L’avenir dira. Toujours est-il que cette nouveauté à moins de 17 000 € (tous packs d’options compris) en donne pour son compte, fut il en banque et tord pas mal d’idées reçues. Surtout, elle donne goût à autre chose et a le mérite de sembler réellement apporter un peu de compétition « GP style » dans votre vie. Que ce soit d’un point de vue esthétique ou d’un point de vue électronique. Et que c’est particulièrement légitime et pertinent, le tout sans pousser au crime.

À la rédaction, nous avons aimé. Et vous ?

La KTM 990 RC-R est-elle la sportive newgen ?

Caradisiac a aimé

  • La gestion moteur au top

  • Le comportement dynamique sur piste comme sur route

  • Le GPS Natif intégré dans une excellente instrumentation

Caradisiac n’a pas aimé

  • La forme du sélecteur et la boîte un peu raide

  • Le rayon de braquage limité

  • Payer du matériel désactivé après 1 500 km et réactivé à l’achat de packs…

KTM 990 RC-R
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
Instrumentation
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Espace de rangement
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Équipement de série
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Ergonomie/confort
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
  • 6.666666666666667
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Duo
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
  • 3
Confort
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Sonorité
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Puissance/performance
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Boîte de vitesses
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Gestion cartographie
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Châssis
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Répartition des masses
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Tenue de route
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Freinage
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
  • 8.666666666666666
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Efficacité de freinage
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

La fiche technique de la KTM 990 RC-R

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne LC8c, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
Cylindrée 947 cm3 (92,5 x 70,4 mm)
Puissance 130 ch à 9.500 tours/minute
Couple 103 Nm à 6.750 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique de carburant DKK Dellorto, corps papillon de 46 mm, EMS Bosch et accélérateur Ride-by-Wire
Mode de conduite Rain, Street, Sport, Custom (option : Track)

Transmission

  
Embrayage Multi disques en bain d’huile PASC anti-dribble
Boîte de vitesses 6 rapports
Transmission finale Par chaîne 520 X-Ring. Rapport de transmission: 16/43

Partie cycle

  
Cadre Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur
Longueur - mm
Largeur - mm
Empattement 1.481 mm
Garde au sol 163 mm
Hauteur de selle 845 mm
Poids 184 kg à sec, 195 kg en ordre de marche
Suspension avant Fourche inversée WP APEX à cartouche ouverte de 48 mm, réglable sur 30 niveaux de compression et détente, 3 niveaux de précharge, débattement 147 mm
Suspension arrière Amortisseur WP APEX à gaz, réglable sur 30 niveaux de compression à basse vitesse, 3 niveaux de compression haute, 30 niveaux de détente et 10 niveaux de précharge. Débattement 134 mm
Angle de chasse 24°2'
Chasse à la roue 98,5 mm
Frein avant Disques flottants Brembo de 320 mm, étriers Brembo Hypure radiaux à 4 pistons, maitre cylindre PR16/19-21 réglable, ABS en courbe (4 modes)
Frein arrière Disque de 240 mm, étrier à simple piston
Roues Jantes en alliage d'aluminium, avant 3.50 x 17", arrière 5.50 x 17"
Pneu avant 120/70 ZR17 Michelin Power Cup 2
Pneu arrière 180/55 ZR17 Michelin Power Cup 2

Révisions

  
Intervalle - km, jeu aux soupapes tous les 60.000 km
Garantie 4 ans

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT horizontal de 8.88"
Prise -
Application mobile Application KTMConnect, Android et IOS

Contenances

  
Réservoir 15,7 litres, dont 3 litres de réserve
Coloris Orange, noir

 

Page précédente

Photos (32)

Voir tout

Sommaire

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Ktm

Voir toute l'actu Ktm

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité