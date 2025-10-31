3. L’avis de la rédaction sur la KTM 990 RC-R
Vous en avez assez des essais de Chinoises (même quand elles sont sympas et performantes) ? Pour vous le trail n’est pas la moto idéale ? Vous aimez les roadsters et les sportives ? Alors soyez les bienvenus dans l’univers KTM.
Le ticket d’entrée 15 949 €. Comptez plutôt aux alentours de 17 000 € une fois les packs d’options activés et sans Power Part. Sans concession, avec une qualité hors pair, des idées à foison, bonnes pour la plupart et un niveau technique très haut de gamme, cette 990 RC-R n’en demeure pas moins une excellente initiatrice pour la piste et un engin redoutable sur route. Facile, agile et gracile, donc, elle met à profit aussi bien le software de ses assistances que le hardware de son matériel et de son cadre tout en réclamant de l’attention portée à ses réglages pour être pleinement exploitée.
Nettement supérieure à la Duke, dont elle dérive pourtant, cette Supersport est avant tout une super moto, bien née, fut-ce dans la plus grande difficulté. Sortie des chaînes de Mattighofen, elle profite d’une garantie de 4 ans et d’un intervalle de révision portant le réglage du jeu aux soupapes tous les 60 000 km aux dires du constructeur. De quoi rassurer et faire plaisir quand bien même l’on sait qu’en fonction du type d’utilisation, on préférera sûrement faire plus attention. S’il nous fallait trouver des défauts à cette moto, disons qu’elle n’est pas une rouleuse à valises, qu’elle pourra chauffer un peu les mollets en été et qu’elle n’est pas aussi souple de moteur que ses concurrentes les plus directes : la Yamaha R9 ou encore la Ducati Panigale V2. Pour le reste, elle pourrait bien les supplanter. L’avenir dira. Toujours est-il que cette nouveauté à moins de 17 000 € (tous packs d’options compris) en donne pour son compte, fut il en banque et tord pas mal d’idées reçues. Surtout, elle donne goût à autre chose et a le mérite de sembler réellement apporter un peu de compétition « GP style » dans votre vie. Que ce soit d’un point de vue esthétique ou d’un point de vue électronique. Et que c’est particulièrement légitime et pertinent, le tout sans pousser au crime.
À la rédaction, nous avons aimé. Et vous ?
Caradisiac a aimé
-
La gestion moteur au top
-
Le comportement dynamique sur piste comme sur route
-
Le GPS Natif intégré dans une excellente instrumentation
Caradisiac n’a pas aimé
-
La forme du sélecteur et la boîte un peu raide
-
Le rayon de braquage limité
-
Payer du matériel désactivé après 1 500 km et réactivé à l’achat de packs…
|KTM 990 RC-R
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la KTM 990 RC-R
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Bicylindre en ligne LC8c, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+
|Cylindrée
|947 cm3 (92,5 x 70,4 mm)
|Puissance
|130 ch à 9.500 tours/minute
|Couple
|103 Nm à 6.750 tours/minute
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique de carburant DKK Dellorto, corps papillon de 46 mm, EMS Bosch et accélérateur Ride-by-Wire
|Mode de conduite
|Rain, Street, Sport, Custom (option : Track)
|
Transmission
|Embrayage
|Multi disques en bain d’huile PASC anti-dribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports
|Transmission finale
|Par chaîne 520 X-Ring. Rapport de transmission: 16/43
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre acier chrome-molybdène avec moteur porteur
|Longueur
|- mm
|Largeur
|- mm
|Empattement
|1.481 mm
|Garde au sol
|163 mm
|Hauteur de selle
|845 mm
|Poids
|184 kg à sec, 195 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Fourche inversée WP APEX à cartouche ouverte de 48 mm, réglable sur 30 niveaux de compression et détente, 3 niveaux de précharge, débattement 147 mm
|Suspension arrière
|Amortisseur WP APEX à gaz, réglable sur 30 niveaux de compression à basse vitesse, 3 niveaux de compression haute, 30 niveaux de détente et 10 niveaux de précharge. Débattement 134 mm
|Angle de chasse
|24°2'
|Chasse à la roue
|98,5 mm
|Frein avant
|Disques flottants Brembo de 320 mm, étriers Brembo Hypure radiaux à 4 pistons, maitre cylindre PR16/19-21 réglable, ABS en courbe (4 modes)
|Frein arrière
|Disque de 240 mm, étrier à simple piston
|Roues
|Jantes en alliage d'aluminium, avant 3.50 x 17", arrière 5.50 x 17"
|Pneu avant
|120/70 ZR17 Michelin Power Cup 2
|Pneu arrière
|180/55 ZR17 Michelin Power Cup 2
|
Révisions
|Intervalle
|- km, jeu aux soupapes tous les 60.000 km
|Garantie
|4 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT horizontal de 8.88"
|Prise
|-
|Application mobile
|Application KTMConnect, Android et IOS
|
Contenances
|Réservoir
|15,7 litres, dont 3 litres de réserve
|Coloris
|Orange, noir
