L’élève QJ Motor SRK 800 RR dépasse-t-elle le maître ?

Benoit Lafontaine

3. L’avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 800 RR

 

Ça y est, elle se démarque enfin, cette SRK 800 RR, et elle n’aura pas mis longtemps : à peine plus d’un an et une itération. En s’éloignant du modèle Honda qu’elle entend concurrencer, mais aussi de sa première génération, améliorant au passage nombre de points tout en conservant une boîte de vitesses standard, la Chinoise fait un grand pas qualitatif et signe une belle évolution en termes de prestation. Proposée à 7 600 € environ en Chine, elle est affichée 9 299 € dans les concessions françaises, ce qui donne matière à réflexion : elle n’est pas donnée et impose un passage en concession tous les 6 000 km, quand bien même ce ne sont que tous les 12 000 km que l’on intervient plus en profondeur (vidange et filtres, mais aussi… bougies !) et tous les 42 000 km pour ce qui concerne le jeu aux soupapes. Chère dans l’absolu, elle ne bénéficie que de la qualité de son équipement et de son originalité stylistique pour se démarquer. Techniquement à jour, avec des assistances performantes et un ride by wire lui offrant 3 comportements, la nouveauté peut compter sur une garantie de 3 ans à défaut d’une image de marque encore bien installée pour convaincre. De quoi semer le trouble et faire préférer les marques japonaises, surtout aujourd’hui où les prix sont revus à la baisse, jamais au détriment de la qualité ni de la fiabilité et avec un réseau performant et rassurant. Trop chère ? Pas si l’on veut construire une marque et séduire les concessionnaires, mais trop si l’on veut conquérir le cœur ou le portefeuille des amoureux de sportive. La balle est dans votre camp, tout comme les commentaires.

Caradisiac a aimé

  • Les qualités réelles du moteur

  • Le comportement dynamique !

  • Simple niveau assistances

  • La ligne générale séduisante

Caradisiac n’a pas aimé

  • La bulle peu protectrice pour la tête

  • Le changement de mode par le menu et à l’arrêt

  • Le tarif au regard de la concurrence

 

QJ Motor SRK 800 RR
Look
Design
Qualité de finition/montage
Aspects pratiques
Instrumentation
Espace de rangement
Équipement de série
Ergonomie/confort
Position de conduite
Protection (vent/pluie)
Duo
Confort
Prise en main
Déplacement à l’arrêt
Moteur
Sonorité
Puissance/performance
Couple
Reprise/souplesse/vibration
Boîte de vitesses
Gestion cartographie
Châssis
Répartition des masses
Tenue de route
Remontée d’informations
Qualité de suspensions
Réglages suspensions
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
Freinage
Feeling au levier/pied
Qualité d’ABS
Efficacité de freinage
Budget
Prix d’achat
Rapport qualité/prix
Rapport à la concurrence
Consommation
La fiche technique de la QJ Motor SRK 800 RR

Moteur

Modèle 2025
Type Quatre cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 778 cm3 (67 x 55,2 mm)
Puissance 95 cv (70 kW) à 10.000 tours/minute // A2 : 47 ch (35 kW)
Couple 75 Nm à 8.500 tr/min
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide, sous pression
Alimentation Injection électronique de carburant
Mode de conduite Normal, Sport

Transmission

  
Embrayage Multidisque en bain d'huile, antidribble
Boîte de vitesses 6 rapports, quickshifter bidirectionnel
Transmission finale Par chaîne

Partie cycle

  
Cadre Cadre périmétrique en aluminium
Longueur 2.085 mm
Largeur 770 mm
Empattement 1.450 mm
Garde au sol 130 mm
Hauteur de selle 815 mm
Poids 214 kg pleins faits
Suspension avant Fourche inversée Marzocchi, débattement NC
Suspension arrière Double bras oscillant en aluminium, amortisseur Marzocchi à bonbonne séparé réglable en précharge, débattement NC
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS
Frein arrière Simple disque de 260 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons ABS
Roues En alliage : 17 pouces
Pneu avant 120/70 ZR17 Pirelli
Pneu arrière 180/55 ZR17 Pirelli

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 3 ans, pièces et main d'œuvre

Pratique

  
Capacité emport -
Ecran Compteur TFT couleur, connectivité Bluetooth, navigation intégrée
Prise USB A et C
Application mobile  

Contenances

  
Réservoir 16 litres
Coloris Noir, rouge
