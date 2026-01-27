3. L’avis de la rédaction sur la QJ Motor SRK 800 RR
Ça y est, elle se démarque enfin, cette SRK 800 RR, et elle n’aura pas mis longtemps : à peine plus d’un an et une itération. En s’éloignant du modèle Honda qu’elle entend concurrencer, mais aussi de sa première génération, améliorant au passage nombre de points tout en conservant une boîte de vitesses standard, la Chinoise fait un grand pas qualitatif et signe une belle évolution en termes de prestation. Proposée à 7 600 € environ en Chine, elle est affichée 9 299 € dans les concessions françaises, ce qui donne matière à réflexion : elle n’est pas donnée et impose un passage en concession tous les 6 000 km, quand bien même ce ne sont que tous les 12 000 km que l’on intervient plus en profondeur (vidange et filtres, mais aussi… bougies !) et tous les 42 000 km pour ce qui concerne le jeu aux soupapes. Chère dans l’absolu, elle ne bénéficie que de la qualité de son équipement et de son originalité stylistique pour se démarquer. Techniquement à jour, avec des assistances performantes et un ride by wire lui offrant 3 comportements, la nouveauté peut compter sur une garantie de 3 ans à défaut d’une image de marque encore bien installée pour convaincre. De quoi semer le trouble et faire préférer les marques japonaises, surtout aujourd’hui où les prix sont revus à la baisse, jamais au détriment de la qualité ni de la fiabilité et avec un réseau performant et rassurant. Trop chère ? Pas si l’on veut construire une marque et séduire les concessionnaires, mais trop si l’on veut conquérir le cœur ou le portefeuille des amoureux de sportive. La balle est dans votre camp, tout comme les commentaires.
Caradisiac a aimé
-
Les qualités réelles du moteur
-
Le comportement dynamique !
-
Simple niveau assistances
-
La ligne générale séduisante
Caradisiac n’a pas aimé
-
La bulle peu protectrice pour la tête
-
Le changement de mode par le menu et à l’arrêt
-
Le tarif au regard de la concurrence
|QJ Motor SRK 800 RR
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique de la QJ Motor SRK 800 RR
|
Moteur
|
Modèle 2025
|Type
|Quatre cylindres en ligne, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 16 soupapes, Euro 5+
|Cylindrée
|778 cm3 (67 x 55,2 mm)
|Puissance
|95 cv (70 kW) à 10.000 tours/minute // A2 : 47 ch (35 kW)
|Couple
|75 Nm à 8.500 tr/min
|Allumage
|Electronique
|Lubrification
|Carter humide, sous pression
|Alimentation
|Injection électronique de carburant
|Mode de conduite
|Normal, Sport
|
Transmission
|Embrayage
|Multidisque en bain d'huile, antidribble
|Boîte de vitesses
|6 rapports, quickshifter bidirectionnel
|Transmission finale
|Par chaîne
|
Partie cycle
|Cadre
|Cadre périmétrique en aluminium
|Longueur
|2.085 mm
|Largeur
|770 mm
|Empattement
|1.450 mm
|Garde au sol
|130 mm
|Hauteur de selle
|815 mm
|Poids
|214 kg pleins faits
|Suspension avant
|Fourche inversée Marzocchi, débattement NC
|Suspension arrière
|Double bras oscillant en aluminium, amortisseur Marzocchi à bonbonne séparé réglable en précharge, débattement NC
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Double disque de 320 mm, étriers radiaux Brembo à 4 pistons, ABS
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm, étrier flottant Brembo à 2 pistons ABS
|Roues
|En alliage : 17 pouces
|Pneu avant
|120/70 ZR17 Pirelli
|Pneu arrière
|180/55 ZR17 Pirelli
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|3 ans, pièces et main d'œuvre
|
Pratique
|Capacité emport
|-
|Ecran
|Compteur TFT couleur, connectivité Bluetooth, navigation intégrée
|Prise
|USB A et C
|Application mobile
|
Contenances
|Réservoir
|16 litres
|Coloris
|Noir, rouge
