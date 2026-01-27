Ça y est, elle se démarque enfin, cette SRK 800 RR, et elle n’aura pas mis longtemps : à peine plus d’un an et une itération. En s’éloignant du modèle Honda qu’elle entend concurrencer, mais aussi de sa première génération, améliorant au passage nombre de points tout en conservant une boîte de vitesses standard, la Chinoise fait un grand pas qualitatif et signe une belle évolution en termes de prestation. Proposée à 7 600 € environ en Chine, elle est affichée 9 299 € dans les concessions françaises, ce qui donne matière à réflexion : elle n’est pas donnée et impose un passage en concession tous les 6 000 km, quand bien même ce ne sont que tous les 12 000 km que l’on intervient plus en profondeur (vidange et filtres, mais aussi… bougies !) et tous les 42 000 km pour ce qui concerne le jeu aux soupapes. Chère dans l’absolu, elle ne bénéficie que de la qualité de son équipement et de son originalité stylistique pour se démarquer. Techniquement à jour, avec des assistances performantes et un ride by wire lui offrant 3 comportements, la nouveauté peut compter sur une garantie de 3 ans à défaut d’une image de marque encore bien installée pour convaincre. De quoi semer le trouble et faire préférer les marques japonaises, surtout aujourd’hui où les prix sont revus à la baisse, jamais au détriment de la qualité ni de la fiabilité et avec un réseau performant et rassurant. Trop chère ? Pas si l’on veut construire une marque et séduire les concessionnaires, mais trop si l’on veut conquérir le cœur ou le portefeuille des amoureux de sportive. La balle est dans votre camp, tout comme les commentaires.

Caradisiac a aimé