Bien évidemment, cette prise de contact ne permet pas de prétendre faire pleinement le tour de cette moto, décidément complexe (y compris à analyser). Elle semble dédiée à des initiés du réglage, des techniciens du pilotage, autant qu’à des nostalgiques d’une mécanique vivante et enjouée, enjôleuse lorsqu’elle a l’opportunité de s’exprimer (échappement particulièrement sonore). Posée au sol, exigeante par moments dans les portions serrées et rapides où son poids comme sa géométrie d’origine demandent de l’attention et un bon coup de bracelets, la SRK made « after » Italy (pas made in Italy, donc) met du temps à se laisser appréhender tout en récompensant les efforts par des sensations uniques en leur genre. Du moins aujourd’hui. Cette moto de plus de 15 ans de conception et déjà spéciale à l’époque, a du répondant malgré la norme Euro5 +, forcément castratrice. Elle a de la conversation, aussi, et elle parle tout le temps tout en continuant de challenger qui se trouve à son guidon. Plus qu’une épreuve physique, elle constitue un retour aux sources de la moto italienne, en quelque sorte, tel qu’on ne l’aurait pas imaginé de la part d’un géant chinois davantage habitué à proposer des motos plus simples.

À propos de simplicité, justement, cette SRK 921 RR est aboutie, cohérente, bien finie et elle a bien du mérite. Celui d’exister, déjà, dans un monde moto concurrentiel où la Chinoise est en plein devenir. Celui d’être simple, aussi, dans une période où le marketing incite à toujours plus de béquilles électroniques et continue de pousser à l’inflation tarifaire au nom du « besoin des motards ». À l’heure des motos autos, toujours plus faciles et toujours plus divertissantes, la QJ revient aux sources de la moto tout en ajoutant juste ce qu’il faut de modernité. Comme souvent sur les motos chinoises. Efficace, valorisante, elle profite surtout d’un tarif attractif de 13 499 €. Celui qu’aucune italienne actuelle ne saurait afficher, et un tarif placé au niveau de celui de semi sportives. Finalement, son principal défaut réside dans un détail : l’impossibilité de choisir un mode de conduite en roulant, tant on peut composer avec le reste.

Caradisiac a aimé