La Royal Enfield Shotgun 650 tire-t-elle dans le mille ou rate-t-elle sa cible ? 

Assurément séduisante de ligne, la Shotgun 650 se veut finalement assez citadine du fait de sa position de conduite, de sa direction bien stable ou encore de sa prestation globale. Pour autant, on l’emmène volontiers en balade de plus de 250 km. Elle demeure aussi orthopédique qu'elle peut être peu sélective pour les petits gabarits, largement contentés par sa hauteur de selle (pourtant annoncée à 795 mm) : une assise à la forme agréable pour les petites jambes, si elles parviennent à ne pas trop s’écarter pour trouver le sol (carters moteur et repose pieds laissant peu de place). Compatible A2, elle met particulièrement en valeur sa mécanique (et pas seulement d'un point de vue esthétique), en renforçant les sensations de nervosité et d'accélération d'un moteur bien né, expressif au travers de son échappement et de son admission d’air, tout en permettant de bénéficier d'un freinage Bybre suffisant au regard de ses caractéristiques et dopé à la durite type aviation. Reste son poids, élevé dans l'absolu et sensible principalement lors des manœuvres moto poussée ou à allure lente. En contrepartie, elle se montre bien posée et très avenante sur route. Proposée à 7 790 €, cela ne fait pas cher le kilo et l'on profite pleinement de son investissement. Si vous désirez plus de puissance, dites-vous que des kits moteur existent, qui permettent d’en tirer bien plus...

Caradisiac a aimé

La motorisation toujours aussi plaisante

La bonne tenue de route

Le look bobber, même sans les gros pneus

Une moto personnalisable pour peu cher

La compatibilité A2



Caradisiac n'a pas aimé L'écartement des pieds

Le réservoir pas facile/impossible à serrer

La roue avant de 18 pouces qui ne facilite pas le choix de pneumatiques

La fiche technique de la Royal Enfield Shotgun 650

MOTEUR

Type Bicylindre parallèle, 4 temps,

4 soupapes par cylindre,

Système de refroidissement Air / Huile

Cylindrée (cm³) 648 cm³

Alésage x course (mm) 78 mmx 67.8 mm

Taux de compression 9.5 : 1

Puissance maximale

(Kw / ch -tr/min) 34.6 kW (47ch) à 7250 tr/min

Couple maxi (Nm / tr/min) 52.3 Nm à 5650 tr/min

Embrayage Multidisques à bain d'huile

Transmission 6 rapports

Système d'injection Electronique

PARTIE CYCLE

Type de châssis Cadre tubulaire en acier

Suspension, avant Fourche inversée Showa Piston à

fonction séparée, 120mm de débattement

Suspension, arrière Double amortisseur Showa,

débattement 90mm

Pneu, avant 100/90 - 19 M/C 57H (Tubeless)

Pneu, arrière 150/70 R17 M/C 69H (Tubeless )

Freins, avant Simple disque de 320 mm.

Étrier à double pistons

Freins, arrière Simple disque de 300mm.

Étrier à double pistons

ABS ABS à deux canaux

DIMENSIONS

Empattement 1465 mm

Garde au sol 140 mm

Longueur 2220 mm

Largeur 820 mm

Hauteur 1105 mm

Hauteur de selle 795 mm

Angle de chasse 25.3°

Chasse 101.4 mm

Poids à vide 240 kg (avec 90% de carburant et d'huile)

Poids total autorisé en charge (PTAC) 428 kg

Capacité de carburant 13.8 litres