La Yamaha Tracer 9 GT+ Y-AMT peut-elle devenir la GT ultime ?

A 12 499 € (soit 6 500 € de moins que le modèle essayé ce jour), la Tracer 9 modèle 2025 est une bonne moto faisant déjà payer assez cher son package électronique de qualité, mais affichant un rapport qualité prix intéressant. Et une bonne cote d’amour. Elle demeure assez simple pour revendiquer une orientation sportive : 70 % sport contre 30 % route. La montée en gamme et en tarif s’opère par le biais d’une Tracer 9 GT à 15 699 € et surtout de la GT+, disponible en version Y-AMT et proposée à 18 999 €. À noter que la version 2024 de la GT+ est actuellement affichée en 16 999 €, soit 2 000 € de moins… Certes, on retrouve quelques améliorations sur le nouveau modèle, mais la pilule est large et elle coince un peu, surtout si l’on ne roule ni la nuit et que l’on n’est pas intéressé par une boîte de vitesses Y-AMT, laquelle réclame un coup de main pour être efficace en mode automatique. Est-elle une grosse voyageuse, cette Tracer, alors ? Oui, par ses dimensions et quelque part, par son poids, important dans l’absolu, notamment sur l’avant qui devient moins volage encore. Un poids certes « contenu », bien réparti et exploitable, mais se faisant sentir à la longue sur les tracés les plus sinueux ou lorsque l’on commence à rouler longtemps. Au cours d’une escapade de 350 km environ, entrecoupée de pauses pourtant, la forme de la selle comme la protection de la bulle ou encore l’implantation de repose-pieds bénéfique à la garde au sol, moins au confort des jambes, nous ont fait penser que cette Tracer 9 GT+ n’est pas forcément une GT comme les autres. Imparfaite, elle est bien intentionnée, mais demande encore des concessions pour aller loin dans les meilleures conditions. Tracer un jour, tracer toujours. Pas évident de convertir un joujou énervé en sage rouleuse énergique, même en dix ans.

La boucle routière, parfois musclée, n’a en tout cas pas eu raison du plein. L’appétit mesuré à 5,5 l/100 km en moyenne en mixant les modes de transmission et de conduite (moins parfois, donc), n’affichait que des pics inférieurs à 6,7 l/100 km dans les cols de montagne (jusqu’à 1 661 m de grimpette). Économe en Euro 5+, le trois cylindres CP3 perd en caractère à bas régime ce que la partie cycle gagne en sérénité, faisant de la Tracer 9 GT+ une moto saine en tous points, souffrant juste d’une finition montrant qu’elle n’a pas forcément été prévue pour embarquer autant d’équipements et d’une ergonomie perfectible au niveau de l’utilisation des valises et des menus d’instrumentation, résolument touffus. Elle s’adapte cela dit bien à l’exercice, et n’a pas de concurrence directe. Avec cette nouvelle version « + », nul doute que Yamaha vient de plus en plus chasser sur le terrain de BMW en proposant des arguments (et tarif à présent!) similaires, sans rien perdre de son originalité ni de son identité. Il le fallait. Attendu que les routières ont cédé la place aux trails, la Tracer 9 GT+ est pertinente en tant que voyageuse, tandis qu’elle ne souffre pas de sa reconversion en routière. Juste qu’elle n’est pas aussi pratique ni reposante ni couvrante. Et ça, BMW l’a compris : la R1300 RT revient !

