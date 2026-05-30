Kymco CV3 575 (2026) : un trois-roues peu raisonnable !

3. L’avis de la rédaction sur le Kymco CV3 575 (2026)
Avec cette évolution 2026, le Kymco CV3 ne change pas profondément, mais il affine intelligemment sa proposition. Plus abouti techniquement, mieux équipé et plus cohérent au quotidien, le trois-roues taïwanais conserve surtout ce qui faisait déjà sa singularité : un comportement réellement dynamique et des aptitudes homogènes en ville comme sur autoroute ou encore en conduite plus engagée. Ce trois roues ne cherche pas à être le plus pratique, le plus confortable ou le plus facile du segment : il trace sa voie, au sens propre comme au sens figuré. Son coffre limité, son poids élevé et son ergonomie contraignante pour les jambes, rappellent qu’il n’est pas un scooter, mais bel et bien un trois roues.
Son train avant toujours aussi rassurant et serein, son châssis rigoureux et son bicylindre expressif créent un ensemble vivant, vibrant et expressif en mesure de donner d’excellentes sensations à celles et ceux ignorant ce qu’est un deux-roues. À 12 499 € en 2026, et bénéficiant d’un équipement enrichi, le CV3 confirme surtout une chose : Kymco ne se contente plus de proposer une alternative au MP3 : la marque crée un segment, une proposition à grand rayon d’action et multiples spectres d’utilisation profitant d’une consommation légèrement supérieure à 5l/100 km lors de cet essai. Plus engagé, plus démonstratif et clairement orienté vers le plaisir de conduite, il apporte une alternative convaincante au MP3 aussi bien qu’au AK550, dont il dérive très étroitement. Le principal atout de ce trois roues ? Son twin vertical. Un choix technique apportant une réponse plus vivante à l’accélération, une sonorité grave très présente et des pulsations mécaniques nettement plus marquées.
Caradisiac a aimé
-
Le caractère du moteur
-
La rigueur de la partie cycle
-
Le freinage au pied dantesque
-
La béquille latérale, pratique !
Caradisiac n'a pas aimé
-
Le poids dans les tortillards
-
La protection insuffisante en usage GT
-
Ne pas pouvoir allonger les jambes
|Kymco CV3 575 2026
|Look
|Design
|Qualité de finition/montage
|Aspects pratiques
|Instrumentation
|Espace de rangement
|Équipement de série
|Ergonomie/confort
|Position de conduite
|Protection (vent/pluie)
|Duo
|Confort
|Prise en main
|Déplacement à l’arrêt
|Moteur
|Sonorité
|Puissance/performance
|Couple
|Reprise/souplesse/vibration
|Boîte de vitesses
|Gestion cartographie
|Châssis
|Répartition des masses
|Tenue de route
|Remontée d’informations
|Qualité de suspensions
|Réglages suspensions
|Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
|Freinage
|Feeling au levier/pied
|Qualité d’ABS
|Efficacité de freinage
|Budget
|Prix d’achat
|Rapport qualité/prix
|Rapport à la concurrence
|Consommation
La fiche technique du Kymco CV3 575
|
Moteur
|
Modèle 2026
|Type
|Bicylindre en ligne, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, calage à 270°, vilebrequin monobloc, Euro 5+
|Cylindrée
|574 cm3 (-x- mm)
|Puissance
|51,1 ch à 7.000 tours/minute
|Couple
|55 Nm à 5.750 tours/minute
|Allumage
|Électronique
|Lubrification
|-
|Alimentation
|Injection électronique de carburant
|Mode de conduite
|Power, Rain
|
Transmission
|Embrayage
|Centrifuge à variation continue
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Transmission finale
|Par courroie renforcée en fibres de carbone
|
Partie cycle
|Cadre
|Châssis en aluminium
|Longueur
|2.140 mm
|Largeur
|800 mm
|Empattement
|1.580 mm
|Garde au sol
|- mm
|Hauteur de selle
|785 mm
|Poids
|285 kg en ordre de marche
|Suspension avant
|Suspension à parallélogramme KALS, verrouillage du train avant, fourche télescopique de 37 mm
|Suspension arrière
|Mono amortisseur réglable
|Angle de chasse
|-°
|Chasse à la roue
|- mm
|Frein avant
|Deux disques Wave de 250 mm de diamètre, deux étriers à double piston, ABS Bosch 9.1
|Frein arrière
|Simple disque de 260 mm, étrier à simple piston, ABS Bosch 9.1
|Roues
|Jantes alliage de 13 et 15 pouces
|Pneus avants
|110/70-13
|Pneu arrière
|160/60-15
|
Révisions
|Intervalle
|- km
|Garantie
|5 ans
|
Pratique
|Capacité emport
|Coffre sous la selle
|Ecran
|Compteur TFT de 7 pouces
|Prise
|Prise 12V dans le coffre et port USB 5V au guidon
|Application mobile
|-
|
Contenances
|Réservoir
|15,5 litres
|Coloris
|Blanc, noir, rouge
|Prix
|12.499 euros
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