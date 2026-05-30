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Kymco Cv3

Essai

Kymco CV3 575 (2026) : un trois-roues peu raisonnable !

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

0  

3. L’avis de la rédaction sur le Kymco CV3 575 (2026)

 

Kymco CV3 575 (2026) : un trois-roues peu raisonnable !

Avec cette évolution 2026, le Kymco CV3 ne change pas profondément, mais il affine intelligemment sa proposition. Plus abouti techniquement, mieux équipé et plus cohérent au quotidien, le trois-roues taïwanais conserve surtout ce qui faisait déjà sa singularité : un comportement réellement dynamique et des aptitudes homogènes en ville comme sur autoroute ou encore en conduite plus engagée. Ce trois roues ne cherche pas à être le plus pratique, le plus confortable ou le plus facile du segment : il trace sa voie, au sens propre comme au sens figuré. Son coffre limité, son poids élevé et son ergonomie contraignante pour les jambes, rappellent qu’il n’est pas un scooter, mais bel et bien un trois roues.

Kymco CV3 575 (2026) : un trois-roues peu raisonnable !

Son train avant toujours aussi rassurant et serein, son châssis rigoureux et son bicylindre expressif créent un ensemble vivant, vibrant et expressif en mesure de donner d’excellentes sensations à celles et ceux ignorant ce qu’est un deux-roues. À 12 499 € en 2026, et bénéficiant d’un équipement enrichi, le CV3 confirme surtout une chose : Kymco ne se contente plus de proposer une alternative au MP3 : la marque crée un segment, une proposition à grand rayon d’action et multiples spectres d’utilisation profitant d’une consommation légèrement supérieure à 5l/100 km lors de cet essai. Plus engagé, plus démonstratif et clairement orienté vers le plaisir de conduite, il apporte une alternative convaincante au MP3 aussi bien qu’au AK550, dont il dérive très étroitement. Le principal atout de ce trois roues ? Son twin vertical. Un choix technique apportant une réponse plus vivante à l’accélération, une sonorité grave très présente et des pulsations mécaniques nettement plus marquées.

 

Caradisiac a aimé

  • Le caractère du moteur

  • La rigueur de la partie cycle

  • Le freinage au pied dantesque

  • La béquille latérale, pratique !

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le poids dans les tortillards

  • La protection insuffisante en usage GT

  • Ne pas pouvoir allonger les jambes

 

Kymco CV3 575 2026
Look
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
Design
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Qualité de finition/montage
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Aspects pratiques
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Protection (vent/pluie)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
Duo
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Confort
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Prise en main
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Déplacement à l’arrêt
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Moteur
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
  • 6.333333333333333
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Freinage
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Feeling au levier/pied
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Consommation
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8

 

La fiche technique du Kymco CV3 575

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne, quatre-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, calage à 270°, vilebrequin monobloc, Euro 5+
Cylindrée 574 cm3 (-x- mm)
Puissance 51,1 ch à 7.000 tours/minute
Couple 55 Nm à 5.750 tours/minute
Allumage Électronique
Lubrification -
Alimentation Injection électronique de carburant
Mode de conduite Power, Rain

Transmission

  
Embrayage Centrifuge à variation continue
Boîte de vitesses Automatique
Transmission finale Par courroie renforcée en fibres de carbone

Partie cycle

  
Cadre Châssis en aluminium
Longueur 2.140 mm
Largeur 800 mm
Empattement 1.580 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 785 mm
Poids 285 kg en ordre de marche
Suspension avant Suspension à parallélogramme KALS, verrouillage du train avant, fourche télescopique de 37 mm
Suspension arrière Mono amortisseur réglable
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Deux disques Wave de 250 mm de diamètre, deux étriers à double piston, ABS Bosch 9.1
Frein arrière Simple disque de 260 mm, étrier à simple piston, ABS Bosch 9.1
Roues Jantes alliage de 13 et 15 pouces
Pneus avants 110/70-13
Pneu arrière 160/60-15

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 5 ans

Pratique

  
Capacité emport Coffre sous la selle
Ecran Compteur TFT de 7 pouces
Prise Prise 12V dans le coffre et port USB 5V au guidon
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 15,5 litres
Coloris Blanc, noir, rouge
Prix 12.499 euros
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