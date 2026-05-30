Kymco CV3 575 (2026) : un trois-roues peu raisonnable !

Avec cette évolution 2026, le Kymco CV3 ne change pas profondément, mais il affine intelligemment sa proposition. Plus abouti techniquement, mieux équipé et plus cohérent au quotidien, le trois-roues taïwanais conserve surtout ce qui faisait déjà sa singularité : un comportement réellement dynamique et des aptitudes homogènes en ville comme sur autoroute ou encore en conduite plus engagée. Ce trois roues ne cherche pas à être le plus pratique, le plus confortable ou le plus facile du segment : il trace sa voie, au sens propre comme au sens figuré. Son coffre limité, son poids élevé et son ergonomie contraignante pour les jambes, rappellent qu’il n’est pas un scooter, mais bel et bien un trois roues.

Son train avant toujours aussi rassurant et serein, son châssis rigoureux et son bicylindre expressif créent un ensemble vivant, vibrant et expressif en mesure de donner d’excellentes sensations à celles et ceux ignorant ce qu’est un deux-roues. À 12 499 € en 2026, et bénéficiant d’un équipement enrichi, le CV3 confirme surtout une chose : Kymco ne se contente plus de proposer une alternative au MP3 : la marque crée un segment, une proposition à grand rayon d’action et multiples spectres d’utilisation profitant d’une consommation légèrement supérieure à 5l/100 km lors de cet essai. Plus engagé, plus démonstratif et clairement orienté vers le plaisir de conduite, il apporte une alternative convaincante au MP3 aussi bien qu’au AK550, dont il dérive très étroitement. Le principal atout de ce trois roues ? Son twin vertical. Un choix technique apportant une réponse plus vivante à l’accélération, une sonorité grave très présente et des pulsations mécaniques nettement plus marquées.