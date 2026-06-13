Sym TTLBT 508 : et la tortue devient lièvre !

Scooter de conception, ou plutôt scooter hybride, à bien regarder sa transmission par chaîne et une architecture très orientée vers la stabilité et la performance, le TTLBT propose un comportement dynamique très proche de celui d’une moto dédiée au tourisme enjoué. Du fait de ses capacités à offrir d’excellentes sensations de vitesse, à tenir copieusement le pavé et d’un confort plus que satisfaisant, on envisage d’autant plus volontiers de faire de la route à bord qu’il permet de changer à loisir de position et de posture de conduite. Tout comme il s’ouvre à une grande variété de styles et de rythmes de par sa rigueur et son freinage de qualité, le Bagger Sym coche de très nombreuses cases pour les amateurs de transmission automatique et d’originalité. Tant au niveau de l’assise que de ses suspensions bien calibrées en solo, mais uniquement ajustables en pré charge en cas de duo ou de charge – limitée – des valises, il invite à en faire plus à son guidon tout en s’affranchissant de certaines barrières et en en imposant d‘autres.

Bonne autonomie, avec plus de 300 km envisageables avec un plein, notamment du fait d’une consommation contenue aux alentours de 5 l/100 km en cycle routier sportif, protection tout à fait correcte et motorisation largement suffisante, on ne lui reproche finalement que peu de choses, notamment l’ouverture de ses valises par le haut et leur contenance limitante (28 litres au total). Si vous souhaitez plus que les 65 litres de contenance totale (un casque intégral taille M tient dans le coffre sous la selle), il vous faudra opter pour le top-case optionnel et son support spécifique, quitte à modifier légèrement le comportement dynamique tant apprécié. Enfin, la transmission finale par chaîne pourra interroger au moment de choisir, mais en cela, on n’est pas plus mal loti qu’avec un Honda NC, qui rencontre un franc succès.

Plutôt qu’une tortue, voici donc un lièvre, une piste ouverte par SYM ouvrant de nouvelles perspectives dans l’univers de la mobilité à deux roues. En choisissant un bon compromis, le constructeur prend de l’avance sur la concurrence, dont rien ne dit qu’elle voudra suivre la tendance. Pour autant, voici un véhicule réussi et agréable, dont on se dit qu’il peut correspondre à de nombreux usages. Reste qu’à 10 999 € à sa sortie en juin 2026, l’objet n’est pas donné et demande réflexion quant à son achat. La fiabilité n’est pas en cause, l’architecture comme la marque étant connues. Cette « vitrine technologique » de la marque convainc autant qu’elle séduit, tout en risquant de subir le même sort que de nombreuses bonnes idées arrivées trop tôt ou non en phase avec un marché en pleine restructuration et dans un contexte économique et pétrolier des plus tendu. L’avenir dira.

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