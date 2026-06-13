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Essai

Sym TTLBT 508 : et la tortue devient lièvre !

Dans Moto / Nouveauté

Benoit Lafontaine

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3. L’avis de la rédaction sur le Sym TTLBT 508

 

Sym TTLBT 508 : et la tortue devient lièvre !

Scooter de conception, ou plutôt scooter hybride, à bien regarder sa transmission par chaîne et une architecture très orientée vers la stabilité et la performance, le TTLBT propose un comportement dynamique très proche de celui d’une moto dédiée au tourisme enjoué. Du fait de ses capacités à offrir d’excellentes sensations de vitesse, à tenir copieusement le pavé et d’un confort plus que satisfaisant, on envisage d’autant plus volontiers de faire de la route à bord qu’il permet de changer à loisir de position et de posture de conduite. Tout comme il s’ouvre à une grande variété de styles et de rythmes de par sa rigueur et son freinage de qualité, le Bagger Sym coche de très nombreuses cases pour les amateurs de transmission automatique et d’originalité. Tant au niveau de l’assise que de ses suspensions bien calibrées en solo, mais uniquement ajustables en pré charge en cas de duo ou de charge – limitée – des valises, il invite à en faire plus à son guidon tout en s’affranchissant de certaines barrières et en en imposant d‘autres.

Bonne autonomie, avec plus de 300 km envisageables avec un plein, notamment du fait d’une consommation contenue aux alentours de 5 l/100 km en cycle routier sportif, protection tout à fait correcte et motorisation largement suffisante, on ne lui reproche finalement que peu de choses, notamment l’ouverture de ses valises par le haut et leur contenance limitante (28 litres au total). Si vous souhaitez plus que les 65 litres de contenance totale (un casque intégral taille M tient dans le coffre sous la selle), il vous faudra opter pour le top-case optionnel et son support spécifique, quitte à modifier légèrement le comportement dynamique tant apprécié. Enfin, la transmission finale par chaîne pourra interroger au moment de choisir, mais en cela, on n’est pas plus mal loti qu’avec un Honda NC, qui rencontre un franc succès.

Sym TTLBT 508 : et la tortue devient lièvre !

Plutôt qu’une tortue, voici donc un lièvre, une piste ouverte par SYM ouvrant de nouvelles perspectives dans l’univers de la mobilité à deux roues. En choisissant un bon compromis, le constructeur prend de l’avance sur la concurrence, dont rien ne dit qu’elle voudra suivre la tendance. Pour autant, voici un véhicule réussi et agréable, dont on se dit qu’il peut correspondre à de nombreux usages. Reste qu’à 10 999 € à sa sortie en juin 2026, l’objet n’est pas donné et demande réflexion quant à son achat. La fiabilité n’est pas en cause, l’architecture comme la marque étant connues. Cette « vitrine technologique » de la marque convainc autant qu’elle séduit, tout en risquant de subir le même sort que de nombreuses bonnes idées arrivées trop tôt ou non en phase avec un marché en pleine restructuration et dans un contexte économique et pétrolier des plus tendu. L’avenir dira.

Caradisiac a aimé

  • La motorisation très agréable

  • Vraiment sympa à emmener

  • Le niveau d’équipement

  • Carplay intégré

  • Un concept de scooter bagger séduisant

Caradisiac n’a pas aimé

  • Pas encore de compatibilité Android

  • La taille des valises, non évolutive et non variable

  • Le Tarif malgré l’excellent rapport qualité prix

  • Le risque de faire un bide avec un si bon produit

 

Sym TTLBT 508
Look
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Design
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité de finition/montage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Aspects pratiques
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
  • 7.333333333333333
Instrumentation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Espace de rangement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Équipement de série
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Ergonomie/confort
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
  • 7.833333333333333
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Protection (vent/pluie)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Duo
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Confort
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Prise en main
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Déplacement à l’arrêt
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Moteur
  • 6.166666666666667
  • 6.166666666666667
  • 6.166666666666667
  • 6.166666666666667
  • 6.166666666666667
Sonorité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Puissance/performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Couple
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Reprise/souplesse/vibration
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Boîte de vitesses
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Gestion cartographie
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Châssis
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
  • 7.666666666666667
Répartition des masses
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Tenue de route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Remontée d’informations
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Qualité de suspensions
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Réglages suspensions
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Gestion des assistances (TC, antidribble, vérin…)
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Feeling au levier/pied
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Qualité d’ABS
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Efficacité de freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Budget
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
  • 7.25
Prix d’achat
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Rapport qualité/prix
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Rapport à la concurrence
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Consommation
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7

La fiche technique du Sym TTLBT 508

Moteur

Modèle 2026
Type Bicylindre en ligne, 4-temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 8 soupapes, Euro 5+
Cylindrée 508 cm3 (68 x 70 mm)
Puissance 45,5 ch (33,5 Kw) à 6.750 tours/minute
Couple 49,9 Nm à 5.250 tours/minute
Allumage Electronique
Lubrification Carter humide
Alimentation Injection électronique de carburant, accélérateur ride by wire
Mode de conduite Normal, Normal+TCS, Rain

Transmission

  
Embrayage Centrifuge humide
Boîte de vitesses Automatique CVT
Transmission finale Par courroie

Partie cycle

  
Cadre Cadre tubulaire en acier, sous-cadre renforcé
Longueur 2.235 mm
Largeur 890 mm mm
Empattement 1.543 mm
Garde au sol - mm
Hauteur de selle 780 mm
Poids 241 kg
Suspension avant Fourche télescopique inversée de 41 mm de diamètre. Débattement - mm.
Suspension arrière Monobras oscillant avec amortisseur à lien progressif. Débattement - mm.
Angle de chasse
Chasse à la roue - mm
Frein avant Double disque de frein de 275 mm de diamètre, ABS Bosch 9.3 MP
Frein arrière Simple disque de frein de 275 mm de diamètre, ABS Bosch 9.3 MP
Roues Jantes alliage de 15 pouces
Pneu avant 120/70 - 15
Pneu arrière 160/60 - 15

Révisions

  
Intervalle - km
Garantie 5 ans ou 100.000 km

Pratique

  
Capacité emport Coffre sous la selle, valises latérales de 14,4 litres et 13,6 litres, porte-paquet et compartiment tableau de bord
Ecran Compteur TFT tactile de 7 pouces, connectivité
Prise Prise USB dans boite à gants
Application mobile -

Contenances

  
Réservoir 16 litres
Coloris Noir, blanc
Prix 10.999 euros
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