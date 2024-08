L’électrique n'est pas le remède vers la neutralité carbone dit Suzuki

Suzuki, tout en reconnaissant le potentiel des véhicules électriques, souligne que les moteurs à combustion interne, s'ils utilisent des carburants durables, peuvent également jouer un rôle crucial dans la transition vers des solutions plus écologiques. « Outre le développement des véhicules électriques, nous pensons que le développement de moteurs à combustion interne utilisant des carburants durables est nécessaire pour exploiter tout notre potentiel et créer des solutions durables », a déclaré le directeur du design de Suzuki.

Pour les motos de plus grande cylindrée, qui sont souvent utilisées pour des trajets plus longs, Suzuki croit en une approche diversifiée. Plutôt que de se concentrer uniquement sur les véhicules électriques, la marque japonaise explore diverses technologies, y compris les moteurs à hydrogène, les carburants E85 et E100, les biocarburants et d'autres carburants neutres en carbone. « Nous croyons en de multiples approches et travaillerons au développement d'une variété de technologies, en considérant tous les types de solutions pour atteindre la neutralité carbone, sans nous limiter aux véhicules électriques », a expliqué Suzuki.

Cette stratégie souligne la conviction de Suzuki que l'électrification ne doit pas être vue comme l'objectif ultime, mais plutôt comme l'un des nombreux moyens d'atteindre la neutralité carbone. « La construction de véhicules électriques ne devrait pas être l'objectif final, mais l'atteinte de la neutralité carbone devrait l'être », a-t-il ajouté.

Pour les fans de la légendaire GSX-R1000R, cette approche ouvre des perspectives intéressantes. Suzuki a récemment présenté une version expérimentale de la GSX-R1000R intégrant une variété de technologies durables. Ce modèle utilise un moteur alimenté par une bio-huile Motul, un échappement de course Yoshimura avec un convertisseur catalytique, des pneus Bridgestone fabriqués en grande partie à partir de matériaux recyclés et organiques, et un carburant durable pour propulser cette « Gixxer » écologique.

Le projet a été un succès, permettant à Suzuki de tester de nouvelles technologies tout en restant compétitif. « Nous avons pu être compétitifs, le but du projet était de tester ces éléments et de relever de nouveaux défis », a déclaré le directeur du design. Ce projet pourrait annoncer un futur retour de la GSX-R1000R, un modèle emblématique qui a été abandonné il y a quelques années.

Suzuki se positionne ainsi comme un acteur clé dans l'avenir de la moto, en explorant une voie où tradition et innovation coexistent pour répondre aux défis environnementaux de demain. Alors que la tendance générale du marché penche en faveur de l'électrification, Suzuki adopte une approche plus nuancée. La marque japonaise mise sur une combinaison de technologies pour réduire son empreinte carbone tout en préservant le plaisir de conduite des motos à moteur thermique.