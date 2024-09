La Honda CB1000 Hornet, le scooter Honda X-ADV 2025, la sportive Honda CBR1000RR-R SP Carbon Edition, la Kawasaki Versys 1100 et le roadster Mash FR 750 à l'essai

À la Une cette semaine

La Honda CB1000 Hornet va enfin intégrer le catalogue

Dévoilée à l'occasion de la dernière édition du salon de Milan en novembre 2023, la Honda CB1000 Hornet a tardé à intégrer le catalogue de la marque japonaise. Le roadster XXL animé par le moteur de la CBR1000RR Fireblade, un quatre-cylindres en ligne DACT 16 V de 999 cm3 développant 152 chevaux et offrant un couple maxi de 100 Nm devrait toutefois être très bientôt disponible. Conforme à la nouvelle réglementation Euro5+, la Honda CB1000 Hornet devrait même être déclinée dans une variante SP, plus puissante, annoncée à 157 chevaux.

Le scooter Honda X-ADV évolue en douceur

Lancé en 2016 et vendu depuis à plus de 76 000 exemplaires en Europe, le scooter Honda X-ADV 750 a révolutionné le marché avec un style trail jusque-là inédit. Pour 2025, le scooter façon SUV Honda se renouvelle 2025 avec un style largement revu intégrant désormais une double optique à LED avec feux de jour et clignotants intégrés, des matériaux durables, un nouvel écran TFT, un bulle réglable sur cinq positions ou encore un DCT affiné. Une nouveauté 2025 disponible en trois coloris : noir, gris mat et blanc et décliné dans une édition spéciale jaune mat, et affichée à partir de 12 999 €.

Une édition limitée pour la sportive Honda CBR1000RR-R SP Fireblade

Limitée à 300 exemplaires dans le monde, dont 70 unités réservées à la France, la Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition se pare d'une robe noire exclusive et fait la part belle au carbone (garde-boue avant et arrière, le sabot moteur, les flancs de carénage, les ailettes aérodynamiques et le cache de la boîte à air) qui contribue à un gain de poids de 1 kg par rapport à la version standard. Une moto disponible dès novembre prochain à partir de 31 999 euros.

Kawasaki offre plus de puissance à sa Versys 1100 2025

Arrivée sur le marché en 2012, la Kawasaki Versys 1000 franchit une nouvelle avec une augmentation de sa cylindrée. Le trail, désormais baptisé Versys 1100 y gagne au passage 15 chevaux pour atteindre 135 chevaux. Deux coloris sont disponibles pour les Versys 1000 S et Versys 1100 SE : Gris Metallic Graphite / Noir Metallic Diablo et Blanc Pearl Robotic / Noir Metallic Diablo, qui seront disponibles dès novembre dans les concessions françaises.

À l'essai cette semaine : la Mash FR 750

Première "grosse" cylindrée de la marque Mash, le roadster FR 750. Une moto conçue par les Chinois de Jedi Motors et adaptée au marché français avec des retouches au niveau esthétique et des équipements de qualité, notamment des suspensions Kayaba et un système de freinage signé Brembo. Proposé à partir de 6 999 euros, ce nouveau roadster arrive sur un marché où la concurrence est déjà bien implantée et s'avère pertinente niveau rapport qualité/prix. Suffisant pour convaincre ? La réponse avec notre essai complet de cette inédite Mash FR 750.