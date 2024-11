La KTM 790 Adventure 2025 monte en gamme

Placée, dans la gamme Adventure, en alternative plus économique et accessible, sous la 890 Adventure R, la KTM 790 Adventure a été relancée par la marque autrichienne en 2023.

Propulsée par le moteur LC8c de 95 chevaux et produite en Chine au sein de l'usine CFMoto via un partenariat entre la marque autrichienne et le constructeur chinois, la KTM 790 Adventure profite, pour son millésime 2025, de suspensions revues avec la fourche WP Apex à cartouche ouverte réglable de 43 mm et l'amortisseur WP Apex, directement issus de la gamme de pièces de la KTM 890 Adventure.

Sur la première, la technologie « split function » sépare l'amortissement en compression et en détente entre les deux bras de fourche grâce à des dispositifs de réglage de l’amortissement en détente et en compression situés sur le capuchon supérieur de chaque bras de fourche. Un dispositif qui offre un réglage plus précis lors de la conduite en duo ou sur des sentiers tout-terrain difficiles.

L'amortisseur arrière réglable WP Apex offre pour sa part un débattement de 200 mm avec un réglage de l'amortissement en détente et un réglage manuel de la précharge du ressort. Ce qui permet également de modifier facilement le comportement de l'amortisseur selon les différentes situations de conduite.

Une KTM 790 Adventure 2025 mieux suspendue

Le millésime 2025 de la KTM 790 Adventure, dont le tarif n'est pas encore connu, profite également de deux nouveaux coloris et d'une large collection de pièces détachées PowerParts.