Honda

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Avant de dévoiler le modèle de façon officielle, Honda continue de teaser sa première moto électrique. La marque japonaise a révélé de nouvelles images de son concept EV Fun prises lors des tests routiers effectués en Europe.

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

La première moto électrique de Honda peaufine son développement sur les routes européennes.

La marque japonaise a dévoilé de nouveaux clichés de son concept EV Fun, récemment en phase de tests routiers avant une présentation que l'on imagine dorénavant imminente.

Encore en tenue de camouflage la moto électrique Honda entame la dernière ligne droite de son développement.

Présenté pour la première fois au salon EICMA de Milan en 2024, le concept EV Fun est une moto électrique équivalente à une moyenne cylindrée, équipée d'une batterie fixe et d'un système de recharge rapide compatible avec les systèmes autos de type CCS2.

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

Le développement du concept électrique s'est déroulé sous la responsabilité de Masatsugu Tanaka (que l'on peut voir piloter lui-même la moto), un ingénieur qui partage une longue histoire avec Honda, puisqu'il a déjà été en charge de la mise au point du comportement dynamique des CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR-R Fireblade et Gold Wing en tant que responsable des essais des grosses cylindrées Honda.

À partir de 2006, devenu directeur adjoint des grands projets, il a supervisé le développement de modèles tels que les VFR800F, VFR1200F, VFR1200X CrossTourer, CRF1100L Africa Twin ou encore NT1100.

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

Depuis 2022, il est responsable du développement et des tests dynamiques du département électrification, et donc en charge de développer les futurs modèles zéro émission de la firme nippone.

Une première moto électrique Honda bientôt dévoilée

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

« Nous avons travaillé sur ce premier modèle électrique "FUN" en ayant en tête le précepte "devenir le vent". Cela se traduit par une conduite spécifique aux modèles électriques, en silence et en douceur, avec une telle sensation d'unité avec la machine que le pilote pourrait avoir presque l'impression d'être comme le vent… Nous avons réalisé de très nombreux essais en Europe, là où nos clients se trouvent, afin d'évaluer les performances de la machine, ses capacités de charge et sa facilité d'utilisation au quotidien, peaufinant le moindre détail afin que les utilisateurs profitent d'un pilotage sûr et d'un plaisir absolu. La nouvelle Honda EV Fun sera bientôt là et nous avons hâte de vous la présenter ! » a révélé l'ingénieur.

La première moto électrique Honda se montre un peu plus

