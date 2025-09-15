Les Ducati Multistrada V4 et Diavel V4 deviennent encore plus exclusives avec une version RS

Pour leur présentation, les Diavel V4 RS et Multistrada V4 RS sont arrivés dans la voie des stands du circuit international Marco Simoncelli pilotés par les deux pilotes de l'équipe Ducati officielle, Francesco Bagnaia et Marc Marquez.

Caractérisés par des performances et une technologie racing ainsi que des livrées distinctives, des composants exclusifs et des matériaux de haute qualité tels que le titane et la fibre de carbone, les deux modèles se veulent exclusifs.

Le Diavel V4 et la Multistrada V4 reposent sur le moteur Desmosedici Stradale de 1 103 cm³ qui offre 182 chevaux sur le Diavel V4 RS, long et rabaissé par rapport à la version standard. Entre les mains de Marc Márquez, le Diavel V4 RS s'est d'ailleurs avéré capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,52 secondes.

On retrouve également une suspension Öhlins, un monobras oscillant en aluminium, un système de freinage dérivé de la Panigale V4 et des roues forgées conçues spécifiquement pour ce modèle.

Le logo RS, conçu par le Centro Stile, et qui apparaît sur la livrée, la clé de contact mains-libres, les graphiques du tableau de bord et sur le couvre-culasse arrière, où se trouve également le numéro de série de la moto apporte cette exclusivité esthétique.

Le design du Diavel V4 RS est pour sa part entièrement nouveau. Chaque élément, des prises d'air à la boucle arrière monoplace, en passant par les garde-boue et les couvercles des bocaux de frein et d’embrayage, tous en fibre de carbone, contribue à un look distinctif et sportif, réduisant également le poids de la moto de 3 kg (220 kg).

Le trail Multistrada V4 RS, né en 2023 profite également de cette mise à jour. Avec son moteur V4 de 180 chevaux, doté d'une distribution desmodromique avec embrayage à sec et d'un silencieux Akrapovič, d'une suspension Öhlins Smart EC 2.0 et de nouvelles roues forgées dédiées, la Multistrada V4 RS confirme être la déclinaison la plus sportive et exclusive de la famille Multistrada.

Le package électronique a été mis à jour avec l'algorithme Ducati Vehicle Observer, dérivé de l'expérience de Ducati en MotoGP, qui simule la présence de 70 capteurs pour des commandes électroniques plus précises et plus sûres. Le châssis, doté d'une fourche avant et d'un amortisseur Öhlins, est encore plus efficace grâce à de nouvelles stratégies de suspension, un disque arrière plus grand de 280 mm et un système de freinage avec ABS en virage. Le sous-châssis arrière en titane est désormais dimensionné pour accueillir un top-case.

La nouvelle Ducati Multistrada V4 RS avec la nouvelle livrée retrouve des composants en fibre de carbone, tels que le garde-boue avant, les protège-mains, les boucliers thermiques et le bec avant, ainsi que des roues forgées, une batterie lithium-ion légère et un carénage arrière en techno-polymère (conçu spécifiquement pour ce modèle) monté sur le sous-châssis en titane, qui contribuent à un gain de poids de 2 kg par rapport à la Multistrada Pikes Peak (225 kg).



En Europe, les livraisons de la Multistrada V4 RS (à partir de 39 790 euros) débuteront en novembre 2025, tandis que le Diavel V4 RS (à partir de 38 990 euros) arrivera en concession en décembre.