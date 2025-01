Les nouveautés Harley-Davidson et KTM, la garantie 5 ans Yamaha, le record de ventes de BMW et la Honda NC750X DCT à l'essai

À la Une cette semaine

Il y a du nouveau dans la gamme 2025 Harley-Davidson. Outre les modèles bénéficiant de diverses mises à jour, plus ou moins importantes, la marque de Milwaukee a présenté les nouvelles Street Glide Ultra 2025 (à partir de 33 490 €), un modèle Touring dédié au voyage et la Pan America 1250 ST (à partir de 19 990 €), une moto Adventure Sport inédite.

Après les inédites 125 SMC R et 390 SMC R dévoilées la semaine dernière, le constructeur autrichien KTM présente à présent les déclinaisons enduro de ses petites cylindrées avec les 125 Enduro R (5 749 €) et 390 Enduro R (6 749 €). Deux nouvelles motos calibrées pour les jeunes permis A2 disposant de caractéristiques qu'elles partagent avec les versions supermotards (moteur LC4c, cadre treillis en acier, fourche inversée et amortisseur arrière WP Apex) tout en s'en démarquant par des équipements typés enduro : protège-mains, sabot moteur, disque moins large (280 mm), avec étrier flottant à deux pistons signé ByBre et un ABS Bosch disposant d'un mode Offroad offrant la possibilité d'une désactivation du système ABS à l'avant comme à l'arrière.

Après Honda, Suzuki et Kymco, c'est au tour de Yamaha de faire profiter ses motos et scooters d'une garantie de cinq ans. Une garantie étendue valable sur l'ensemble des modèles de la gamme 2025 du constructeur japonais en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Les pièces concernées par cette couverture sont le bloc-moteur, la boîte de vitesses, la transmission et le châssis, les jantes, les composants électriques et électroniques, les systèmes de freinage, d’alimentation en carburant et d’échappement.

Avec 210 408 motos vendues à travers le monde en 2024, BMW Motorrad a réussi à atteindre le meilleur résultat de ventes de l'histoire de l'entreprise. Des résultats positifs notamment enregistrés en Allemagne, qui reste le plus grand marché européen pour le constructeur avec 26 177 unités vendues en 2024, devant la France, où la marque a écoulé 20 693 exemplaires. Dans le détail, ce sont les BMW R 1300 GS, R 1300 GS Adventure et R 1250 GS Adventure qui ont été les meilleures ventes de la marque, avec plus de 68 000 modèles écoulés en 2024.

Nouvel éclairage, nouveaux réglages, nouveau confort, nouveaux freins, le millésime 2025 du trail Honda adopte surtout le nouveau système de transmission DCT. De quoi faire de la nouvelle NC750X une moto toujours aussi pertinente ? La réponse sur les routes portugaises entre Tavira et Cachopo, sur la côte sud du Portugal ?