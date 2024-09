Les promos Kawasaki, Honda et Yamaha, trois nouvelles motos chez Mash et la Kawasaki Eliminator 500 2025

À la Une cette semaine

Kawasaki lance ses promos de rentrée

Pour séduire les motards en quête de nouveauté, Kawasaki relance ses offres « Deal des K » jusqu'au 30 novembre, avec de très nombreux avantages client sur la quasi-intégralité de sa gamme de motos (seules les Ninja ZX-4RR et ZX-6R ne sont pas concernées). Les deux motos électriques Kawasaki, la Z e-1 et la Ninja e-1 profitent ainsi d'un avantage client pouvant grimper jusqu'à 2 000 euros (750 euros de bonus écologique complétés par 1 250 euros d'aide Kawasaki) alors que la remise est encore plus importante pour les deux hybrides, la Ninja 7 Hybrid et la Z 7 Hybrid : jusqu'à 4 060 euros d'avantage client, soit un tarif à partir de 9 099 euros. Les acheteurs d'un modèle Kawasaki compatible peuvent aussi profiter du bridage A2 pour seulement 1 euro de plus. Une aide de 1 200 euros pour les permis A1, A2 ou A est également mise en place, ainsi qu'une aide à la reprise de 1 200 euros pour l'achat d'une moto Kawasaki neuve. Enfin, une offre de 1 200 euros sous forme d'accessoires est également proposée.

Honda dévoile sa nouvelle grille tarifaire

En cette période rentrée, Honda a dévoilé sa nouvelle grille tarifaire pour l'ensemble sa gamme de motos et scooters. Une grille tarifaire dans laquelle on note l’arrivée de plusieurs nouveaux modèles, la Honda MSX 125 Grom (à partir de 4 099 €), les Africa Twin version 2025 standard et Adventure Sport (à partir de 14 949 €), la Honda CBR1000RR-R SP Carbon Edition au tarif de 31 999 € et les modèles Cross 2025. Au rayon des bonnes surprises, on constate le nouveau positionnement tarifaire revu à la baisse de trois modèles : la Honda CBR500R, la Honda Hornet 500 2024 ou encore de sa grande sœur, la Honda Hornet 750 2024. Autre bonne nouvelle pour les futurs clients de la marque japonaise, de nombreuses promos sont en cours sur les modèles de motos et scooters : du petit scooter électrique à la Transalp 750 (- 750 euros) en passant par la Hornet 500, la NX 500, les Forza 125 et 350, etc.

C'est la grande braderie chez Yamaha

À l’instar de Honda et Kawasaki, Yamaha a présenté sa campagne « Back to Cool » et ses offres de rentrée. La marque japonaise propose jusqu'à la fin de l'année des réductions sur pas moins de 19 modèles de sa gamme de scooters et motos. C’est le scooter Yamaha TMax Tech Max qui profite de la plus grosse remise et voit ainsi son prix chuter de 1 500 euros. Les roadsters MT-07 (35 kW et 55 kW), MT-07 Pure (35 kW et 55 kW), MT-09 SP (35 kW et full), XSR700 standard et XRS700 Legacy (35 kW et 55 kW) ainsi que les MT-10 standard et MT-10 SP profitent pour leur part d’une remise de 1 000 €, tout comme les scooters Tricity 300 et TMax. Enfin, côté petites cylindrées les roadsters MT-03, XSR 125 standard et XSR 125 Legacy ou encore le scooter NMax 125 profitent d'une remise de 500 €. Des promos s’accompagnent d’offres de financement mises en place par Yamaha à découvrir jusqu’au 31 décembre 2024.

Trois nouvelles 125 cm3 chez Mash

Marque créée par la SIMA, Mash Motorcycles a dévoilé cette semaine les ultimes nouveautés de sa gamme Seventy 125cc. Trois éditions inédites qui profitent de nouveaux coloris : Matt Green, Matt Black et l'Édition Tricolore. Outre les livrées distinctives, les nouveaux modèles de la gamme Seventy profitent d'améliorations sur le plan technique avec l'adoption d'un nouveau phare LED garantissant une meilleure visibilité, d'un nouveau compteur analogique et d'une nouvelle selle brodée affichant le logo de la marque de Beaune et décrite comme plus confortable pour les trajets quotidiens. Les déclinaisons Matt Green et Édition Tricolore profitent également de l'apport d'un nouvel échappement en acier inoxydable 304, qui apporte une nouvelle touche esthétique et une meilleure longévité selon le constructeur. Des motos disponibles à partir de 2 299 euros.

Des nouveaux coloris pour la Kawasaki Eliminator 500

Lancée il y a quelques mois seulement sur le marché, la Kawasaki Eliminator 500 profite seulement d'une mise à jour de ses coloris pour son millésime 2025. Le custom japonais sera toujours décliné en deux versions : standard et SE. Pour le modèle standard, deux coloris seront proposés et disponibles dans les concessions dès les semaines à venir : Noir Metallic Flat Spark ou Blanc Pearl Robotic, tandis que l'Eliminator 500 SE, mieux équipée avec une tête de fourche spécifique, des soufflets de fourche, un port USB-C fixé sur le guidon et une selle spéciale dotée de surpiqûres se pare d'une robe Gris Metallic Carbon/Noir Flat.