MV Agusta lâché par KTM, le retour d'une ancienne marque anglaise, le Triumph Bobber TFC et les Kove 450 Rally et Honda CB1000 Hornet à l'essai

À la Une cette semaine

Avec près de 3 milliards d'euros de dettes, le groupe autrichien KTM va devoir réduire drastiquement les dépenses et se recentrer sur ses priorités. La première à en faire les frais devrait être la marque italienne MV Agusta, ultime acquisition de KTM, et qui n'est aujourd'hui plus considérée comme un « actif stratégique. » Conséquence directe de cette situation de crise au sein de l'entité autrichienne, MV Agusta va devoir se débrouiller par elle-même pour assurer sa survie. Des difficultés qui pourraient remettre en jeu l'ancien boss de MV Agusta, le Russe Timur Sardarov, toujours actionnaire minoritaire de la marque italienne.

L'histoire est belle pour la marque Phelon & Moore. Fondée en 1904 et disparue en 1967, la firme est de retour sur le devant de la scène. Ressuscitée il y a deux ans par un fonds d’investissement, la marque britannique a présenté sur le dernier salon EICMA de Milan plusieurs nouveaux modèles que nous pourrions bientôt voir arriver en France : un custom, un chopper, un trail et deux scooters aux ambitions différentes, un petit urbain et un crossover.

Ultime modèle présenté par Triumph, le nouveau Bobber TFC dispose d'un look unique et de détails premium (peinture bi-ton exclusive aux détails texturés marbre-or réalisés à la main, silencieux Akrapovic, cartographie revue, suspensions Öhlins, freins Brembo, éléments en fibre de carbone, etc.). Produit à seulement 750 exemplaires, le Triumph Bobber TFC allie tradition et modernité pour encore plus d'exclusivité. Nouveauté 2025, le Triumph Bobber TFC arrivera dans les concessions du constructeur anglais en mars prochain, au tarif de 20 595 euros.

Homologuée Euro 5 (et Euro 5+ pour les modèles 2025 à venir), bénéficiant d’une garantie 2 ans, d’un réseau de concessionnaires en croissance, et commercialisée à seulement à 9 990 €, la Kove 450 Rally (compatible A2 sans bridage) a tous les atouts pour s'imposer sur le marché français. Reste à convaincre les amateurs de trails simples et efficaces. Un challenge que la moto chinoise semble relever haut la main, comme en atteste son essai réalisé par Caradisiac Moto.

La Hornet de grosse cylindrée est de retour sur le devant de la scène moto. Forte de son nom et de ce qu’il évoque, l’est elle aussi de sa mécanique issue d’une CBR et de sa partie cycle calquée sur celle de la 750 ? À 10 599 € la version de base et 11 799 € la version SP, elle frappe fort, très fort niveau tarif. De quoi relancer le roadster et concurrencer plus cher qu’elle ? Éléments de réponse sur Caradisiac Moto avec l'ami Benoît.