Nouveau style, plus de puissance et de nombreuses améliorations pour un prix inchangé : les Triumph 660 Trident et Tiger 2026 frappent fort

Porte d’entrée dans l’univers des trois-cylindres Triumph, les Trident 660 et Tiger Sport 660 profitent d’une large mise à jour à l’occasion de leurs millésimes 2026.

Les deux modèles sont désormais équipés d’un moteur trois cylindres de 660 cm3 plus performant, développant une puissance de 95 chevaux, soit 14 chevaux de gagnés. La zone rouge a été relevée de 20 % à 12 650 tr/min pour une plage de régime plus vive. Le couple atteint également 68 Nm à 8 250 tr/min, dont 80 % sont disponibles entre 3 000 tr/min et près de 12 000 tr/min. Le moteur bénéficie d’une boîte à air plus grande, montée à l’avant, qui améliore le débit d’air. La culasse a également été repensée avec des soupapes d’échappement plus grandes et un profil de came plus élevée afin d’optimiser la combustion et la puissance délivrée. Le système de refroidissement a été amélioré avec un radiateur et un ventilateur plus grands et repositionnés.

Le système d’échappement est désormais doté d’un collecteur 3 en 1 avec un catalyseur révisé, tout comme le système Triumph Shift Assist, recalibré pour des changements de vitesse plus fluides et plus précis, complété par un nouvel embrayage à glissement et assistance amélioré. L’accélérateur électronique permet de choisir entre trois modes de conduite, Sport, Route et Pluie et une IMU à six axes permet l’ABS optimisé en virage et le contrôle de traction optimisé en virage commutable. Le régulateur de vitesse est aussi de série.

Les mises à jour ne s’arrêtent pas au moteur. La Trident 660 gagne en muscles avec un nouveau carénage et un réservoir de carburant redessiné. La Tiger Sport 660 introduit un réservoir de carburant plus grand de 18,6 litres et un nouveau carénage comprenant des flancs de radiateur mis à jour, améliorant l’autonomie et la protection contre les intempéries lors des longs trajets.

Niveau partie-cycle, la Trident 660 bénéficie d’une nouvelle suspension arrière Showa avec réglage de la pré-charge et de la détente qui s’ajoute à la fourche haut de gamme Showa 41 mm USD à gros pistons à l’avant, offrant un débattement de 120 mm.

La Tiger Sport 660 2026 présente aussi un nouveau carénage et des modifications esthétiques avec un nouveau carénage et une partie avant plus imposante pour un profil latéral anguleux avec des nouveaux flancs de radiateur. À l’avant, la fourche inversée Showa à fonction séparée offre un débattement de 150 mm, associée à un amortisseur arrière Showa à réservoir séparé offrant un débattement de 150 mm et un réglage à distance de la pré-charge.

Le tableau de bord combine un écran TFT couleur et un écran LCD. La connectivité MyTriumph est fournie de série, permettant la navigation étape par étape, la musique et le contrôle des appels.

Enfin, la Trident 660 (195 kg tous pleins faits) et la Tiger Sport 660 (211 kg) profitent de nouveaux coloris et de nouveaux graphismes : Cosmic Yellow et Stone Grey (+ 150 euros pour ce dernier) ainsi la couleur Snowdonia White sont proposées de série.

La Tiger Sport 660 est désormais déclinée dans les couleurs Interstellar Blue et Mineral Grey, ainsi que Silver Ice et Intense Orange, comme nouvelles options haut de gamme, en plus de l’option standard Pure White.

La vraie bonne surprise est à chercher côté tarifs, avec des prix qui restent identiques à ceux du précédent millésime : à partir de 8 695 € pour la Trident 660, et 9 995 € pour la Tiger Sport 660. Les deux modèles seront disponibles chez les concessionnaires Triumph dès le mois de mars 2026.