Objectif 300 km/h pour la Kawasaki ZX-4RR

Atteindre 300 km/h avec une moto de « seulement » 399 cm3.

Voilà le challenge que s'est lancé l'entreprise japonaise Trick Star. Ce spécialiste des systèmes d'échappement s'est servi dans le catalogue Kawasaki, avec une ZX-4RR développant d'origine 80 chevaux grâce à un quatre-cylindres en ligne agrémenté du Ram Air.

Pour booster la moyenne cylindrée, Trick Star l'a doté d'un turbo permettant d'atteindre 180 chevaux. Un ajout qui a d'ailleurs coûté un moteur à la Kawasaki ZX-4RR, celui-ci n'ayant pas supporté la première tentative de Trick Star.

L'équipe japonaise a alors modifié les systèmes d'admission et d'échappement, en plus d'augmenter la pression de suralimentation du turbo, afin, cette fois, d'atteindre 263 km/h.

Si la vitesse est élevée pour un modèle de cette cylindrée, même sportif, on restait alors loin des 300 km/h envisagés.

De grands espoirs pour cette Kawasaki ZX-4RR Turbo, si le moteur tient le coup

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Après avoir travaillé sur l'injection, revu le système électrique et optimisé l'allumage et l'alimentation en carburant, la Kawasaki ZX-4RR Turbo est donc revenue en piste pour de nouvelles tentatives, atteignant 292 km/h dès le premier run. Pour rallonger la vitesse de pointe, Trick Star a alors fait le choix d'installer un pignon plus petit, et de régler de nouveau l'allumage.

Repartie pour un tour, la Kawasaki ZX-4RR a atteint 293 km/h, avant de plafonner à 295 km/h lors d'une ultime tentative, se rapprochant de l'objectif, sans toutefois l'atteindre.

Ce n'est que partie remise pour Trick Star qui entend bien poursuivre sur son idée, faire franchir la barre mythique des 300 km/h à la « petite » Kawasaki ZX-4RR.