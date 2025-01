Plus de puissance avec un nouveau moteur PowerPlus 112 pour les Indian Roadmaster et Chieftain

Fort de son engagement en compétition, avec sa participation dans le championnat américain King of the Baggers, Indian fait profiter deux de ses modèles du nouveau moteur PowerPlus 112ci. Le bloc de 1 834 cm3 à refroidissement liquide développe une puissance de 126 chevaux et un couple de 181,4 Nm.

Comme pour les modèles Indian Challenger et Indian Pursuit carénés sur le châssis, ces nouveaux modèles PowerPlus carénés sur la fourche combinent un style V-Twin américain classique avec des technologies d'assistance au pilotage avancées. On retrouve donc des nouvelles fonctions d'assistance au pilote : contrôle de freinage (maintient automatiquement la pression de freinage pour empêcher la moto de rouler lorsqu'il repose sur une pente pendant trois minutes), le système de freinage combiné électronique (optimise la pression de freinage sur les circuits avant et arrière), l'avertissement d'angle mort, de proximité (lorsqu'un véhicule roule trop près) et de collision arrière (lorsqu'une collision potentielle est détectée) et la Smart Lean Technology, qui améliore les systèmes de freinage antiblocage et d'antipatinage de la moto.

Un nouveau moteur pour les baggers Indian Roadmaster et Chieftain

Les deux nouveaux membres de la famille PowerPlus proposent également de série trois modes de conduite, la désactivation des cylindres et le régulateur de vitesse, le démarrage sans clé, le chargement USB et les sacoches verrouillables à distance.

Un nouveau carénage plus protecteur, un phare à LED inédit et un écran tactile de 178 mm complètent la dotation de ces nouvelles Indian Chieftain PowerPlus (à partir de 34 390 €) et Indian Roadmaster PowerPlus 2025 (à partir de 35 790 €), disponibles en version Dark Horse et Limited.