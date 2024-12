Quand Marc Marquez se compare à Mbappé

Tel un éléphant dans un jeu de quilles, Marc Marquez arrive dans le team officiel Ducati avec l’intention de chambouler la hiérarchie établie, et de mettre fin à la domination de Francesco Bagnaia.

Le pilote espagnol, huit fois champion du monde dont six titres en catégorie MotoGP ne cache pas ses ambitions et vise désormais la couronne mondiale.

S’il a soif de revanche et de victoires, Marquez a toutefois rappelé, lors d’un entretien dans un podcast espagnol (« El Cafelito ») que la référence restait Francesco Bagnaia et qu’il rejoignait de façon « réaliste » l’équipe officielle.

Interrogé, il a également comparé son arrivée au guidon d’une moto dans le team d’usine Ducati à celle de Kylian Mbappé au Real Madrid : « Vinicius est celui qui est en place, c'est la référence. Mbappé a donc besoin d'un temps d'adaptation. Dans un an, peut-être que cela changera. L'hiver prochain, on parlera de Mbappé et Vinicius, et d'où ils en sont. Bagnaia est Vinicius, je suis Mbappé, mais tout peut changer. »

Du rififi à venir dans le clan Ducati ?

Un discours d’avant saison 2025 tout sauf anodin pour Marquez, dont on devine à travers ses paroles qu’il nourrit de grandes ambitions pour l’année prochaine. Avec l’espoir de prendre le statut de numéro un de l’équipe à Francesco Bagnaia, Marc Marquez donne déjà rendez-vous en piste à son nouveau coéquipier.

Pas de doute, il va y avoir de l’action sur les circuits du championnat du monde MotoGP, et dans le box Ducati.