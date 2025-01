Qui peut potentiellement sauver l'écurie KTM ?

Le feuilleton KTM poursuit son cours avec son lot de surprises et de mauvaises nouvelles. Les fans et le constructeur espèrent néanmoins trouver une issue pour éviter le retrait de la marque autrichienne du MotoGP en 2026. À l'heure actuelle, plusieurs candidats sont cités dans les rumeurs.

Des repreneurs centrés sur l'écurie

Deux options sont évoquées pour le sauvetage du team KTM. La première concerne le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton. Le média espagnol Motor Pasion Moto rapportaient début décembre que le pilote marque régulièrement son intérêt pour la discipline. Des informations confirmées par le directeur de KTM Motorsport Pit Beirer deux semaines plus tard : "des discussions très sérieuses et concrètes ont eu lieu avec sa direction". Autre élément intéressant évoqué lors des échanges : la cohabitation du sponsor principal de KTM Red Bull et l'apport de finances de Hamilton associé à Monster Energy en F1. Une situation qui d'après Beirer ne constitue pas un frein aux discussions.

L'entreprise Red Bull est elle aussi citée pour la reprise de l'écurie KTM. L'ambassadeur historique de la firme autrichienne Heinz Kinigadner entretient des liens étroits avec le fondateur du géant de la boisson Dietrich Mateschitz. Après de multiples partenariats de sponsoring à succès, ils s'associaient en 2004 pour fonder ensemble l'organisation à but non lucratif Wings for Life pour la finance des recherches sur les lésions de la moelle épinière dans l'objectif de rendre ces blessures curables.

Trois autres investisseurs éventuels

Préserver l'héritage sportif de KTM peut aussi passer par un sauvetage pur et simple de la marque par des poids lourds de la finance. En tête de liste, l'Indien Bajaj au chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros déjà actionnaire à hauteur de 37% de la maison mère de KTM Pierer Mobility. Des bruits de couloir évoquent une injection de 300 millions d'euros en fonds propres pour remettre l'entreprise sur les rails.

Le fonds d'investissement situé à Hong Kong Fountainvest est lui aussi cité. L'entité spécialiste des marques premium s'est avérée efficace dans la restructuration du groupe Amer Sport en 2018. Une manœuvre qui faisait à l'époque repartir Amer, Wilson et Salomon. De quoi apporter une expertise bienvenue à la réorganisation de KTM.

Enfin, le constructeur CFMOTO en charge de la distribution de KTM en Chine peut lui aussi entrer dans la partie. Les rumeurs parlent ici d'un chèque de 350 millions à 700 millions d'euros ou d'acquisition de la part dominante du capital dans l'objectif de renforcer sa position européenne via la marque premium en difficulté.

Les offres des investisseurs doivent être soumises avant mi-janvier pour découvrir ensuite en février le sort réservé à KTM et ses équipes en charge du MotoGP.