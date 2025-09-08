Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Triumph

Triumph convie les motards français dans ses concessions

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

Pendant trois jours, les 18, 19 et 20 septembre prochains, Triumph propose une immersion totale dans le « Best of British ». Entre tradition, innovation et convivialité, les concessions Triumph ouvrent leurs portes pour faire découvrir la gamme 2025 du constructeur britannique.

Du 18 au 20 septembre prochains, Triumph convie les passionnés de moto à célébrer son héritage britannique et son savoir-faire lors d’un événement baptisé « Best of British ».

Pendant trois jours, l’ensemble des concessions Triumph de France proposera une immersion totale dans l’univers de la marque, entre tradition, innovation et convivialité.

L'évènement s'ouvrira d'ailleurs avec une soirée de lancement prévue le jeudi 18 septembre de 18 à 21 heures avec musique, nourriture et boissons.

Une soirée qui sera notamment l’occasion pour les invités de découvrir ou redécouvrir l’univers moto classic de Triumph, devenu une véritable marque de fabrique de la marque.

À la découverte du catalogue TRiumph pendant trois jours de portes ouvertes

Le week-end suivant cette soirée inaugurale du 18 septembre sera marqué par les portes ouvertes des concessions hexagonales du constructeur.

Tout au long du week-end, les concessions Triumph accueilleront donc le grand public pour des essais libres des motos de la gamme classic, des animations et rencontres au cœur des concessions, ainsi que la prolongation du jeu-concours "Ride & Style" afin de tenter de remporter un voyage de cinq jours au cœur de l'Angleterre, avec comme point d'orgue la visite du Triumph Factory Visitor Experience. Un concours pour lequel tous les participants, qu’ils s’inscrivent à la soirée du jeudi ou aux essais du week-end, recevront automatiquement un ticket de participation au tirage au sort.

